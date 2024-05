Isola dei Famosi, Francesco Benigno: insulti transfobici contro Vladimir Luxuria

Nel corso della sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha voluto fare chiarezza sul caso di Francesco Benigno, squalificato dal reality in seguito a delle gravi violazioni del regolamento relativi ad atteggiamenti aggressivi e violenti.

L'attore palermitano ha accusato gli autori e la produzione di aver subito un provvedimento del tutto ingiusto e ha continuato su questa linea difensiva anche dopo che, nel sesto appuntamento con il reality si sono mostrate le immagini del litigio che Benigno ha avuto con Arthur Dainese. Inizialmente gli autori avevano deciso di non mostrare le immagini ma visto le polemiche che si sono susseguite, è andato in onda il video con tutta la lite tra i due naufraghi. Nelle immagini, Benigno si scaglia contro Arthur, i due si strattonano e l'attore impugna un bastone minacciando Dainese.

Anche dopo il video mostrato, Francesco Benigno, sui social, ha voluto ribadire la sua innocenza, affermando che alcune immagini non si sono viste, come le ripetute provocazioni che ha subito.

"Si può discutere, bene o male, alzare la voce - ha dichiarato - ma in una situazione estrema come nell’Isola e dopo due giorni di provocazioni continue, compreso i dieci minuti prima (che ovviamente non vi hanno fatto vedere), né tanto meno quelli dopo, non credo che tra di voi se uno vi mette per ben due volte la mano in faccia e vi spinga con violenza facendomi uscire dall’inquadratura, ci sia qualcuno che mantiene la calma come ho fatto io. Come vi avevo anticipato il video mandato in onda e pari pari come ve lo avevo descritto da due settimane, come anche potete vedere sono stato provocato con una mano davanti il viso per ben due volte e due spinte ed io nessuna, e il famoso legnetto mai usato [...] Chi ha usato le mani e ha spinto?"