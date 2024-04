Isola dei Famosi, nuove accuse di Francesco Benigno: "Non ha fatto vedere le provocazioni che ho subito"

Gossip TV

Francesco Benigno è tornato a parlare sui social della squalifica dalla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Nel corso della sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha voluto fare chiarezza sul caso di Francesco BenignOo, squalificato dal reality in seguito a delle gravi violazioni del regolamento. Inizialmente gli autori avevano deciso di non mostrare le immagini dell'attore palermitano per cui ha subito il provvedimento ma in seguito alle polemiche sollevate da Benigno hanno scelto di mostrare il video. Le immagini hanno mostrato l'ex naufrago litigare animosamente con Arthur Dainese. Con quest'ultimo, Francesco è arrivato a parlare faccia a faccia e poi impugnare un bastone dopo una essersi strattonato con il suo compagno d'avventura.

Isola 2024, Francesco Benigno: "Io non ho fatto niente, sono innocente"

Poco dopo le immagini mostrate su Canale 5, Francesco ha avviato una lunga diretta su Facebook nella quale ha fatto presente che gli autori hanno cercato di corromperlo per evitare di mostrare il video incriminato. Oggi, Benigno, è tornato sui social, facendo presente che ha subito delle provocazioni che non sono state mandate in onda.

“Grazie ai tantissimi che non si sono fatti ingannare da questi fannulloni e hanno capito il 10° tentativo di tranello - ha dichiarato l'attore siciliano, come riportato da Biccy - Si può discutere, bene o male, alzare la voce, ma in una situazione estrema come nell’Isola e dopo due giorni di provocazioni continue, compreso i dieci minuti prima (che ovviamente non vi hanno fatto vedere), né tanto meno quelli dopo, non credo che tra di voi se uno vi mette per ben due volte la mano in faccia e vi spinga con violenza facendomi uscire dall’inquadratura, ci sia qualcuno che mantiene la calma come ho fatto io. – continua Francesco muovendo nuove accuse – Provate a fermarvi un attimo, a pensare la scena di Peppe che inveisce contro di me con il macete e quattro persone che lo tengono."

"Se io invece di mettere le mani dietro fossi andato verso di lui e gli avessi messo le mani in faccia due volte e lo avessi spinto, la mia testa dove sarebbe? Loro continuano con l’inganno, ma non mi danno il diritto di replica….tipo corea del nord… Io vi avevo avvisato che i miei modi istigati da lui erano sta. Avete montato quello che volete voi, non avete fatto vedere tutte le provocazioni che ho subito. Avete fatto vedere solo quando mi prendevano in giro, perché non fate vedere tutto quello che mi hanno fatto per arrivare a quel punto di esasperazione? E poi, che cosa ho fatto mai: le mani al collo, il bastone? Non ho fatto male a nessuno, non è morto nessuno."

Benigno si è poi rivolto a Vladimir Luxuria ricordando i suoi litigi con Belen Rodriguez nell'edizione de L'Isola Dei Famosi nel 2008:

"Cara Vladimir, durante la tua edizione hai fatto ben peggio di me, non ti ricordi le tue litigate con Belen Rodriguez sull’Isola? Guarda quello che hai fatto te invece di pensare a quello che ho fatto io, che non ho fatto niente, sono innocente. Mi avete voluto dipingere come un pazzo, ma senza di me che avreste fatto? Menomale che c’ê Francesco Benigno a tenere su il banco! E poi avete fatto vedere Edoardo e Bastianich che stavano lì a non fare niente e a guardare mentre venivo provocato, è andata come con Marco Bellavia del Grande Fratello: quando lui era lì a piangere bullizzato, tutti passavano, guardavano e ignoravano. Con me hanno fatto uguale, hanno visto che mi provocavano e mi hanno ignorato. Però bravi loro, sono i naufraghi migliori hanno detto, mentre io sono stato la vittima”.

