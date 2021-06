Isola dei Famosi, Finale: Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione sbarcano in Honduras, le indiscrezioni

Gossip TV

Arrivano le prime indiscrezioni sulla finale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi

Fervono i preparativi per la finale de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e giunto alla sua quindicesima edizione. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione abbiano preso un volo per l'Honduras per raggiungere i loro fidanzati, Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras, le anticipazioni della finale de L'Isola dei Famosi

Grandi sorprese ed emozioni aspettano Ignazio e Andrea alla finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 7 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Come rivelato da Fanpage in anteprima, i due finalisti del reality riceveranno una sorpresa da parte di Cecilia e Arianna, che sbarcheranno in Honduras per stargli accanto e sostenerli in un giorno così speciale.

L'assenza della Rodriguez nell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi non era passata inosservata. A supportare Moser dallo studio c'era infatti il suo grande amico Andrea Damante. La decisione di far partire le due ragazze, molto probabilmente, è legata al fatto che quest'anno, per la prima volta, il vincitore del reality show non sarà comunicato in Italia.

Sei sono i naufraghi che si contenderanno la vittoria finale: Valentina Persia, Awed, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti, Andrea e Ignazio. Chi sarà il vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda il prossimo lunedì 7 giugno, in prima serata su Canale 5.

