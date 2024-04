Isola dei Famosi, ex naufraga difende Benigno: "Peggio della rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica?"

Gossip TV

Dopo Nadia Rinaldi, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, si è esposta anche un'altra naufraga difendendo Francesco Benigno, espulso dal reality.

Dopo Nadia Rinaldi, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, si è esposta anche un'altra naufraga difendendo Francesco Benigno, espulso dal reality dopo aver - secondo la produzione - violato il regolamento a segui di alcuni comportamenti ritenuti non consoni e contro le regole del programma.

Isola 2024, sul caso Benigno anche Daniela Martani: " Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli"

Ad esporsi dopo la squalifica dell'attore palermitano, la showgirl, naufraga all'Isola dei Famosi, nel 2021, Daniela Martani che ha ricordato anche un episodio noto ai telespettatori dell'adventure game nel lontano 2004, (all'epoca trasmesso su Rai 2 con al timone Simona Ventura) ovvero una lite a dir poco infuocata tra Antonella Elia e Aida Yespica che nella foga della discussione si strattonarono, tirandosi persino i capelli.

Ecco cosa ha scritto la Martani sui social

“Francesco Benigno cosa avrà mai fatto per essere prelevato e portato via dall’isola? Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli? Mi piacerebbe capire se le immagini di quello che è successo sull’isola con relative accuse ;a carico di Francesco sono più gravi di quelle della rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica in una vecchia edizione de L’Isola“.

La Martani non è stata la sola. Come detto, infatti, anche Nadia Rinaldi ha difeso Benigno facendo presente che, (giustamente), il pubblico non potendo vedere le immagini di ciò che è accaduto non può farsi alcuna idea. Vladimir, in puntata, ha espressamente detto che non saranno mostrate anche per tutelare lo stesso Benigno contro il quale si è dissociata la società di produzione del reality, Banijay Italia.

"Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l'azienda e lo spirito del gioco."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi