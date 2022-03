Isola dei Famosi: ex amatissima concorrente del Gf Vip pronta a partecipare al reality? Ecco di chi si tratta

Gossip TV

Jessica Selassié rivela: "Ecco con chi parteciperei a L'Isola dei Famosi".

La nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda domani, giovedì 24 marzo 2022, su Canale 5. Nell'attesa, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié, ha rilasciato un'interessante intervista a Isola party, il format web del reality show condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Jessica Selassié: dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi?

Ospite di Isola Party, il format web de L'Isola dei Famosi, Jessica ha raccontato come ha trascorso i primi giorni fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: "Diciamo che tutta questa settimana sono stata molto tranquilla a casa con la ma famiglia che comunque mi è mancata tantissimo. Ho dormito poco, sono stata tanto al telefono per realizzare questa mia vittoria che non mi aspettavo. Ho visto il calore dei fan, i messaggi dei miei amici, diciamo che sono stata h24 sul cellulare a casa con la mia famiglia. Mi sentivo un po’ estranea a casa mia per 6 mesi Casa è stata quella del Gf".

E sulla possibilità di partecipare a L'Isola dei Famosi, la Selassiè ha rivelato: "Partirei sicuramente con mio fratello, Nessuna delle mie sorelle. Noi tre siamo un po’ fifone su tutto quello che è il mondo insetti, io sono quella più guerriera invece con loro starei tutto il tempo impaurita. Mio fratello invece è più forte, deciso mi darebbe molta più carica con Lulù e Clari sarebbe un piagnisteo continuo!".

"Il digiuno non mi spaventa più di tutto la doccia" ha confessato la giovane vincitrice del Gf Vip 6 per poi aggiungere "Chi vedrei bene a L'Isola? Barù perchè è un po’ uno spirito libero nella casa camminava sempre scalzo e come donna vedrei Miriana lei è sicuramente una bella tosta con un carattere forte, deciso".

