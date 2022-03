Isola dei Famosi: è già scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, ecco cosa è successo in diretta

Gossip TV

Primi dissapori tra i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Ieri, lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Neanche il tempo di iniziare che, in Honduras, Jeremias Rodriguez ha mostrato un certo astio nei confronti dell'attore Nicolas Vaporidis.

Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis: è astio tra i due naufraghi de L'Isola dei Famosi

Nicolas e Jeremias sono i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Se il fratello di Belen Rodriguez è sbarcato in Honduras con il padre Gustavo, l'attore è stato accoppato in loco con la modella argentina Estefania Bernal. Nel corso della prima puntata, però, sono già emersi i primi dissaporti tra i due.

Durante le nomination, infatti, Jeremias, non sapendo dell'immunità di Nicolas, ha deciso di mandarlo al televoto: "Nomino Nicolas perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato. Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato". La nomination, per ovvi motivi, non è stata ritenuta valida, ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare l'antipatia mostrata dall'argentino nei confronti dell'attore. Cosa succederà tra i due naufraghi? Riusciranno a confrontarsi e chiarire?

Ma non è finita qua perché Vaporidis è finito al centro del gossip anche per la sua situazione sentimentale. Interpellato dalla conduttrice de L'Isola dei Famosi, l'attore si è dichiarato single anche se, solo qualche giorno fa, Dagospia aveva rivelato: "Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis gareggia tra i single, ma pare che a Roma lui sia fidanzatissimo. Verrà a galla la verità?". Quale sarà la verità?

