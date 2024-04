Isola dei Famosi, ex amata naufraga critica i nuovi opinionisti: "Scelta completamente sbagliata, noiosa"

Gossip TV

L'ex naufraga Guendalina Tavassi commenta la nuova edizione de L'sola dei Famosi e critica la scelta dei due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Stasera, lunedì 15 aprile 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'ex naufraga Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista a TAG24 in cui ha commentato il cast della nuova edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria e criticato la scelta dei due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Guendalina Tavassi e le parole sulla nuova edizione de L'Isola

Reduce dal Grande Fratello e L'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista per TAG24 in cui si è sbilanciata sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Senza mezzi termini, l'ex naufraga ha rivelato di sentire la mancanza di Ilary Blasi e di aver apprezzato la scelta di introdurre nel cast Matilde Brandi, Luce Caponegro, Joe Bastianich ed Edoardo Franco:

Mi manca Ilary sicuramente perché penso che sia il top, ma Vladimir è molto brava e molto preparata. Ha esperienza sia da isolana, che da opinionista dell’Isola, quindi è nel suo. Consideriamo che in tutti i percorsi dell’Isola ho avuto Vladimir: perché nella prima Isola che feci in Rai era Vladimir l’inviata in Honduras. Poi ho rifatto l’Isola due anni fa e Vladimir era opinionista. Quest’anno Vladimir è conduttrice, quindi vuol dire che devo riandare pure io a questo punto!

Ho sofferto tantissimo perché ho patito tanto la fame - ha continuato Guendalina - E poi le bestie di ogni genere, sono terrorizzata, i serpenti! Ne ho incontrati duemila! Addirittura mentre dormivo me ne è salito uno addosso. Camminava proprio sopra di me e l’ho scoperto quando ho rivisto le puntate che facevano durante la notte. Ho trovato tarantole velenose, e persino quelli della produzione, quando io stavo per prenderne una con un bastone, mi hanno fatto cenno di non toccarla. Erano altamente velenose, orrende, pelose, giganti quanto due mani. Quindi io ero terrorizzata, non dormivo mai solo per il terrore che ci potessero essere.

Guendalina Tavassi critica la scelta dei nuovi opinionisti

Guendalina ha poi continuato non nascondendo le sue perplessità circa la scelta dei due opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ricaduta su Sonia Bruganelli e Dario Maltese:

Io sono sempre stata del parere che puoi dare un’opinione solo se hai anche tu avuto un’esperienza simile o hai partecipato al programma. Come puoi dare un’opinione su una cosa che tu non conosci, non hai mai fatto, non ci sei mai stato? Non sai neanche di che stai parlando. Mi sembra assurdo. Io, come opinionisti, avrei scelto personaggi che hanno già fatto l’Isola, tipo me, il che sarebbe scontato. Ma anche di un GF, dico la stessa cosa. Prendono persone che purtroppo…Non so per quale tipo di criterio le scelgano, però non fanno né ridere, né hanno esperienza al riguardo, né sono pungenti, né sono sincere..

A proposito della scelta di arruolare Cesara Buonamici e Dario Maltese come opinionisti, la Tavassi ha ammesso:

Una scelta completamente sbagliata, noiosa. La gente da casa se ha bisogno di una domanda o un commento da telegiornale si guarda il TG5. Uno guarda l’Isola per avere un pizzico di leggerezza, per riuscire a sentire quella domanda che un po’ stuzzica e provoca, oppure quella divertente, cosa che, purtroppo, questi due opinionisti…Saranno bravi nel loro lavoro, ma non in questo che non è loro: non è l’opinionista il loro lavoro.

