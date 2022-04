Isola Dei Famosi, Eva Henger, madre della futura naufraga Mercedesz, sarebbe stata coinvolta in un grave incidente d'auto

Gossip TV

L'attrice ungherese Eva Henger, madre di Mercedesz Henger, nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 16, coinvolta in un indicente in auto con il marito Massimiliano Caroletti. marito avrebbero avuto un incidente automobilistico

Eva Henger, modella e attrice ungherese, madre dell'ex e futura naufraga dell'Isola dei Famosi, Mercedesz, sarebbe stata coinvolta in un grave incidente d’auto insieme al marito Massimiliano Caroletti.

Isola Dei Famosi, incidente stradale per Eva Henger, madre della futura naufraga Mercedesz: come sta e cosa è successo

Secondo quanto riporta l'esperto di gossip Alessandro Rosica, l'incidente sarebbe avvenuto ieri mentre la coppia stava viaggiando nei pressi di nei pressi di Kaposvar, in Ungheria. Nell'impatto sarebbero rimasti coinvolti due anziani che hanno perso la vita. Eva e il marito sarebbero stati trasportati con urgenza in ospedale in eliambulanza. La Hengher, si starebbe sottoponendo ad un’operazione a gamba e braccio mentre il marito Caroletti, invece, si sarebbe fratturato lo sterno.

La primogenita dell'attrice ungherese, la 30enne Mercedesz, è una delle nuove naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi, come annunciato da Ilary Blasi nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality.

La giovane orginaria di Győr, in Ungheria, dovrebbe essere già in partenza per l'Honduras e non è ancora chiaro se e quando verrà informata dell'accaduto. In passato, tra Eva e Mercedesz, ci furono accesi contrasti in seguito alle delle dichiarazioni della Hengher nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, l'ex tronista Lucas Peracchi, colpevole secondo la 49enne ungherese, di avere dei comportamenti aggressivi con Mercedesz.

