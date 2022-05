Gossip TV

Ex volto famosissimo del piccolo schermo, pronta ad approdare in Honduras nel cast della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi: ecco di chi si tratta

Un ex volto famosissimo del piccolo schermo è pronto a sbarcare in Honduras tra i naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, esclusivo: in arrivo una nuova naufraga, ex star di Non è la Rai

Comingsoon.it è in grado di darvi la notizia in esclusiva sull'arrivo a Playa Rinovada di una ex e amatissima star tra le protagoniste di Non è La Rai, lo storico programma di Italia 1, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Il nome è ancora top secret ma vi possiamo anticipare che è una cantante, showgirl e coreografa il cui nome è molto noto, soprattutto tra gli amanti dello show cult degli anni '90.

All'Isola arriverà quindi un'altra nuova concorrente, pronta alle avventure (e disavventure) dell'Honduras, dopo l'arrivo, venerdì scorso, delle Conquistadores, Mercedes Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, quest'ultima già eliminata dal gruppo e approdata a Playa Sgamada in compagnia di Licia Nunez, Clemente Russo e Laura Maddaloni.

La sedicesima edizione dell'adventure game condotto da Ilary Blasi, si concluderà con la finalissima, prevista lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5.

I naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi a Playa Rinovada:

Alessandro Iannoni

Blind

Carmen Di Pietro

Clemente Russo

Edoardo Tavassi

Fabrizia Santarelli

Guendalina Tavassi

Laura Maddaloni

Lory Del Santo

Marco Cucolo

Maria Laura De Vitis

Mercedesz Henger

Nick Luciani

Nicolas Vaporidis

Roger Balduino

I naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi a Playa Sgamada : Licia Nunez, Clemente Russo e Laura Maddaloni e Fabrizia Santarelli.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi