Isola dei Famosi, emergono Anticipazioni su Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro: ''Stanno già…''

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro tra i concorrenti che più incuriosiscono i fan de L’Isola dei Famosi.

Il cast dei naufraghi che prenderanno parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi è stato svelato, e l’attenzione del pubblico è tutta per Carmen Di Pietro. La showgirl ha regalato, negli anni, perle di puro trash e in questa nuova avventura potrebbe continuare a farlo, anche grazie alla presenza del figlio Alessandro per la prima volta sul piccolo schermo. Ecco cosa ha rivelato Alvin a proposito della concorrente.

Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro già nel cuore dei fan

A poche ore dal debutto ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la curiosità dei fan aumenta a dismisura soprattuto quando nel cast del programma appare il nome di Carmen Di Pietro, regina dei reality show, intrattenitrice trash e concorrente che regalerà molti colpi di scena durante la sua permanenza in Honduras. Questa volta, tuttavia, Carmen non sarà sola nella sperduta isola caraibica, dato che con lei ci sarà il figlio Alessandro, al suo debutto televisivo.

La coppia promette di fare scintille e tutti puntano sul fatto che Carmen arriverà lontano, forse addirittura in Finale. Secondo Alvin, che ha spiegato perché ha accettato di tornare come inviato, la showgirl è senza dubbio uno dei volti più interessanti di questa edizione de L’Isola. “Sarà un’edizione mai vista. Ci saranno delle dinamiche diverse e questo mi entusiasma particolarmente. E’ chiaro che noi snoccioleremo le cose pian piano. Di tutti i personaggi sono molti quelli che mi incuriosiscono. Le prime due settimane sono sempre le più difficili per i naufraghi. Poi però dopo che il fisico si è ambientato alla mancanza di fame arriveranno gli scossoni psicologici. Ognuno reagisce in modo diverso. Io stesso ho fatto delle ipotesi su alcuni naufraghi che poi però sono state sovvertite completamente", ha ammesso l'inviato speciale.

"Ho bisogno di almeno due/tre settimane per capire di che pasta sono fatti. Ilona Staller al momento è il personaggio che più mi incuriosisce. Penso di parlare a nome anche del pubblico. Credo che siano interessanti anche Floriana ma anche Nicolas Vaporidis. Carmen di Pietro e il figlio ci stanno regalando già un cinema. Ho avuto modo di vederli insieme e sono simpaticissimi. I concorrenti sono tutti dei vasi di Pandora e speriamo che regalino delle belle sorprese”, ha concluso Alvin.

