Isola dei Famosi, Alvin confessa: ''Ecco perché ho accettato di tornare''

Alvin torna come inviato speciale de L’Isola dei Famosi e dà qualche anticipazioni sul programma.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e Alvin, nonostante le ultime indiscrezioni, sarà presente come inviato speciale già dalla prima puntata del reality show di Canale5. Prima di salpare per l’Honduras, Alvin rivela cosa l’ha spinto a tornare al ruolo che l’ha reso iconico tra i telespettatori.

Isola dei Famosi, Alvin rompe il silenzio su Ilary Blasi

Alvin, Alvin, Alvin! L’inviato più iconico de L’Isola dei Famosi è tornato per la gioia dei fan del reality show, condotto da Ilary Blasi. Nonostante le ultime indiscrezioni sulla possibilità di non vederlo durante la prima puntata del programma, Alvin ha rassicurato tutti sulla sua salute, dichiarando di essere in viaggio per l’Honduras. Intervistato da SuperGuidaTv, Alvin ha spiegato cosa l’ha spinto a tornare nel ruolo di inviato, dopo un anno d’assenza durante il quale è stato sostituito da Massimiliano Rosolino.

“Nel 2015 durante la mia prima esperienza all’Isola ho chiamato Vladimir per sapere come fosse la vita in Honduras. Dell’Isola avevo una mia idea ma Vladimir mi ha aiutato raccontandomi tante cose. Con Nicola siamo amici e lui l’Isola la porta nel cuore. Sono molto felice del gruppo che si è formato. Questa è una delle ragioni che mi hanno portato ad accettare di prendere parte all’Isola ancora una volta", ha raccontato.

Parlando invece della presentatrice romana, Alvin ha confermato: "Con Ilary mi trovo bene e sono ormai 20 anni che ci conosciamo. Abbiamo affrontato questi anni da amici ma anche guardandoci professionalmente. La prima esperienza che abbiamo vissuto insieme era stata quella di Top of the Pops. E’ bello riuscire a far convergere le strade. Abbiamo lo stesso tipo di ironia, ci capiamo al volo. Ora ci sarà la distanza che è sempre un incognito all’Isola dei Famosi. Quei due, tre secondi sono sempre i più ostici da saper gestire”, ha ammesso Alvin. L’opinionista è veramente molto emozionato e pronto per la nuova edizione, che sarà senza dubbio carica di colpi di scena, anche se mancherà Rita Rusic che dopo Pechino Express non vuole più saperne di reality show.

