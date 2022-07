Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi torna in tv: ecco dove lo vedremo

Gossip TV

Edoardo Tavassi, tra i concorrenti più amati de L’Isola dei Famosi, protagonista di un nuovo programma televisivo.

Personalità amatissima della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha lasciato ad un passo dalla Finale ma è stato comunque premiato, ricevendo tutto l’affetto del pubblico di Canale 5, che ora esulta scoprendo che il naufrago sarà in un nuovo programma televisivo.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi di nuovo in Tv con…

Tra i confronti più amati della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è senza dubbio Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha raccolto tantissimi consensi grazie al suo carattere aperto e solare e, nonostante fosse sbarcato in Honduras senza essere troppo conosciuto - eccezione fatta per la love story con l’attrice Diana Del Bufalo - è ora tra i concorrenti più amati di sempre. Edoardo, del quale Nicolas Vaporidis ha parlato benissimo, ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5 ad un passo dalla Finale a causa di un butto infortunio al ginocchio, ma non ha smesso di tifare l’amico Nicolas con il quale ha costruito un rapporto bellissimo e solido.

Proprio alla luce del riscontro positivo che Edoardo ha avuto nel pubblico e della sua incredibile vena comica, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da settimanale Chi, Edoardo sarebbe in lizza per entrare nel cast della terza stagione di Lol- Chi ride è fuori. Il programma tv, in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, riunisce i comici più famosi del momento in una sfida difficilissima, risata contro risata, concentrata in 6 ore di pure divertimento per il pubblico e difficoltà per i partecipanti.

Al momento la notizia non è stata confermata, ma i fan de L’Isola sperano veramente di vedere Tavassi in questo divertissimo show. Nel frattempo, sembra che non vi sia alcuna speranza per chi credeva che Edoardo e Mercedesz Henger potessero chiarire lontano dalle telecamere: i due non si sono ancora incontrati e probabilmente non avranno mai un confronto, poiché il romano non è interessato a costruire un flirt.

