Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in lacrime per la sorella Guendalina: "Ci sono rimasto male per quello che ha detto"

Edoardo deluso dalla sorella Guendalina: lo sfogo del naufrago a L'Isola dei Famosi!

Stasera, venerdì 20 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa in Honduras, Guendalina ed Edoardo Tavassi si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta, che si è concluso con le lacrime del naufrago.

Edoardo Tavassi deluso da Guendalina

Tensione a L'Isola dei Famosi tra i fratelli Tavassi. Tutto è nato con la prova ricompensa quando Guendalina ha dovuto esprimere un giudizio sincero nel bene e nel male su ogni singolo naufrago del reality show. Nel dare giudizi, però, la naufraga ha criticato duramente Edoardo accusandolo di passare la maggior parte del tempo sulla stuoia:

Sono tua sorella, il bene che ti voglio io non te lo potrebbe volere nessun altro, però la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta, neanche quando io ti metto in guardia dalle persone. Di cose belle ancora non ne ho viste, perché quello che ho visto finora di te è stato fare le buca sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare, perché finora io da sorella sono molto delusa di te. Però ti voglio bene. [...] Fai una cura sulla tua permalosità ogni cosa che ti dico sei permaloso.

Affermazioni che non sono per niente piaciute al diretto interessato. Dopo aver ascoltato il giudizio di Guendalina, Edoardo si è detto deluso e dispiaciuto per il comportamento della sorella e non è riuscito a trattenere le lacrime:

Una cosa carina la potevi dire, una positiva, ti voglio bene è standard, quindi io sto qua sulla stuoia… Mi sono arrabbiato con mia sorella perché ci sono rimasto male per quello che ha detto. Un messaggio brutto per essere mia sorella. Io non le avrei mai dette queste parole. Siamo fatti diversi, io avrei detto cose più carine. [...] Non sono permaloso, hai detto parole più belle a persone che hai conosciuto qui, e io che sono tuo fratello che comunque lo sai che sono sensibile, sono insicuro, che ho bisogno di affetto in determinati momenti, che fai? Mi dici che sono stuoia man?

