Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi fa infuriare Mercedesz Henger: è già crisi?

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi discutono a L’Isola dei Famosi. Problemi in paradiso per la coppia?

I fan de L’Isola dei Famosi hanno notato la complicità nascente tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, tanto che c’è già chi scommette che saranno proprio i due naufraghi a formare la nuova coppia del reality show di Canale5. Prima della puntata di questa sera, tuttavia, scoppia una brutta discussione tra Mercedesz e Edoardo, che non fa nulla per non provocare la reazione della concorrente.

Isola dei Famosi, Mercedesz stizzita: Edoardo lo ha detto davvero!

Edoardo Tavassi è tra i concorrenti più amati della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi grazie alla sua trascinante simpatia e al buonumore che sembra non abbandonarlo mai, neppure nei giorni più difficili in Honduras. Da quando Mercedesz Henger ha fatto il suo ingresso nel reality show di Canale5 e ha dimostrato interesse per il naufrago, tutti hanno iniziato a fare il tifo affinché si formasse una nuova coppia con Tavassi, che di certo non è immune al fascino della collega. Anche Guendalina Tavassi approva e vorrebbe vedere il fratello amico dopo tutte le delusioni d’amore che ha collezionato.

Proprio quando tutto sembrava andare per il meglio tra i due, Edoardo ha iniziato a parlare del rapporto con le sue ex fidanzate, asserendo di essere rimasto amico di tutte e che addirittura alcune di loro hanno fatto amicizia. Un argomento che per Mercedesz è scottante e che di certo non può condividere. Vedendo la Henger commentare negativamente, Edoardo ha iniziato a provocarla, fino a farla esplodere.

“È per quello che stavo analizzando senza dire niente, sei tu che ti sei fomentato molto perché si vede che hai dovuto affrontare questa discussione diverse volte […] Mi hai spiegato già questo tuo punto di vista, è inutile che me lo dici così a parole”.

Henger si è mostrata decisamente furiosa, pronta a scendere in campo per discutere seriamente con Tavassi, mentre lui ha faticato a fare un passo indietro e smettere di provocare la naufraga. Mentre Alvin aggiorna sulle condizioni di Roger, i fan temono che l’idillio amoroso tra Mercedesz e Edoardo avrà vita breve.

