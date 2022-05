Isola dei Famosi, aggiornamento di Alvin sulle condizioni di Roger Balduino, infortunato durante l'ultima puntata

Gossip TV

Ecco come sta il modello brasiliano Roger Balduino, trasportato d'urgenza in elicottero durante la sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi.

Nel corso della sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi, al termine di una prova di resistenza contro Clemente Russo, il modello brasiliano, Roger Balduino si è infortunato abbastanza gravemente accasciandosi a terra.

Isola dei Famosi, Alvin aggiorna tutti sulle condizioni di Roger Balduino infortunato durante l'ultima puntata

Roger non è riuscito più a parlare per il dolore e Alvin ha poi informato i telespettatori che il naufrago è stato trasportato in elicottero all'ospedale più vicino per accertamenti più precisi.

Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto - ha dichiarato Alvin in diretta -La caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento. Bisogna capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni.

Nel corso delle ultime ore, lo speaker radiofonico, che sta seguendo i naufraghi della sedicesima edizione del reality show, ha dato un piccolo aggiornamento in merito alle condizioni di Roger:

"Distorsione e tutore" ha replicato Alvin ad un utente che ha chiesto notizie.

Non è ancora chairo se Roger potrà continuare la sua avventura dell'adventure game di Canale 5, tuttavia i tempi di recupero potrebbero essere lunghi e dunque la sua permanenza sull'Isola compromessa. Domani, nel corso della diciassettesima puntata del reality, ci saranno ulteriori aggiornamenti e verrà chiarito se il modello brasiliano potrà continuare la sua avventura in Honduras.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi