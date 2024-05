Isola dei Famosi, Dario Maltese svela la sua strategia in diretta: "Da qui alla finale farò di tutto per..."

Gossip TV

Il giornalista e opinionista de L'Isola dei Famosi, Dario Maltese, rivela il suo piano in vista della finale del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

La puntata di ieri de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione dal gioco della sportiva Valentina Vezzali, che durante la serata ha ricevuto il sostegno di Dario Maltese. Proprio l'opinionista si è lasciato andare a una rivelazione riguardante la finale del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

Bruganelli e Maltese in disaccordo

Dario Maltese sembra finalmente aver capito come prendersi gli spazi per fare interventi interessanti durante le dirette de L'Isola dei Famosi. Proprio durante l'ultima puntata del reality show, andata in onda ieri domenica 19 maggio 2024 su Canale 5, alcuni naufraghi hanno parlato dell’esistenza di un gruppo che tirerebbe le fila a Cayo Cochinos. Una teoria, però, che ha fatto storcere il naso a Sonia Bruganelli, la quale ha puntato il dito contro Valentina Vezzali: "Tu chiedi conferme, ma se quelle opinioni non sono come quelle che speri, inizi un circolo di permalosità e di volontà di allontanarti".

Il pensiero della Bruganelli non è stato per niente condiviso dal suo collega Maltese. Il giornalista e opinionista de L'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria, infatti, ha sbottato schierandosi pubblicamente dalla parte della Vezzali:

La stanno massacrando e questo ormai è un gioco in cui tutto è molto chiaro. C’è un gruppo ben definito che sceglie la sua vittima, con questo atteggiamento passivo aggressivo la isola e poi gradualmente la porta all’espulsione. In questo momento la vittima è Valentina. Poi indubbiamente lei sta attraversando un momento difficile, come capiterà anche agli altri. Però volevo dire agli altri naufraghi: svegliatevi! Perché i prossimi potreste essere proprio voi.

Il piano di Dario Maltese a L'Isola 2024

Ma non è finita qui. Come riportato da Biccy, la Bruganelli è tornata a commentare il presunto gruppo di burattinai mentre Maltese si è detto in disaccordo con la sua collega e rivelato la sua strategia in vista della finalissima del reality show, che salvo imprevisti dell'ultimo minuto dovrebbe andare in onda il prossimo 4 giugno in diretta su Canale 5:

Il gruppo c’è indubbiamente e si vede benissimo. Anzi, io Vlady te lo dico ufficialmente: io da qui alla finale ogni settimana mi impegnerò quanto più possibile per sgretolare questo gruppo di potere. il gruppo c’è eccome. Poi gli altri sbagliano a non compattarsi, ma fanno bene ad avere paura.

