Isola dei Famosi, "Sonia Brunganelli interviene troppo su Vladimir Luxuria, come se il programma fosse suo"

L'opinione di Rossella Erra in un’intervista al settimanale "Mio" in merito al ruolo di Sonia Bruganelli nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Rossella Erra, intervistata dal settimanale Mio, ha condiviso le sue opinioni su diverse figure del mondo dello spettacolo, tra cui Sonia Bruganelli. Da alcuni anni, l'imprenditrice romana e moglie di Paolo Bonolis è una presenza fissa sul piccolo schermo, prima come opinionista al Grande Fratello e recentemente all'Isola dei Famosi.

Isola 2024, Sonia Bruganelli e il sogno di spodestare Vladimir Luxuria

Ma cosa ha detto precisamente Rossella Erra, volto noto di Rai? Le sue parole sono state piuttosto dirette: "Interviene troppo su Vladimir Luxuria, come se il programma fosse suo". Inoltre, ha criticato il modo in cui Bruganelli interagisce con il collega Dario Maltese, che però riesce a difendersi abilmente con delle risposte pungenti, apprezzate anche dai telespettatori che commentano le puntate sui social. La Erra non si è limitata a dire che Sonia Bruganelli interviene eccessivamente durante l'Isola dei Famosi, specialmente quando parla Vladimir Luxuria, ma ha aggiunto anche: "Farei meglio di lei" spiegando che, sebbene Sonia sia una provocatrice, lei stessa saprebbe rispondere alle provocazioni senza dimenticare la parte emotiva e legata ai sentimenti. Dario Maltese, al contrario della Bruganelli, mette in risalto gli aspetti positivi dei concorrenti, evidenziando il loro impegno e le difficoltà affrontate per procurarsi il cibo in un ambiente ostile. Secondo diversi rumors, la Bruganelli sogna da anni di condurre un programma tutto suo e Dagospia ha rivelato inoltre che una della sue maggiori ambizioni era quella di approdare nella tv di Stato in un posto nella giuria di Ballando con le Stelle).

Quest'anno, l'Isola dei Famosi è stata particolarmente colpita da ritiri e abbandoni, come quelli di Tonia Romano, Francesca Bergesio, Pietro Fanelli, Peppe di Napoli, Daniele Radini Tedeschi e di recente il noto ristoratore Joe Bastianich. Francesco Benigno è stato invece squalificato per aver violato il regolamento a seguito di alcuni atteggiamenti violenti nei confronti di Artur Dainese

L'ex giurata di Ballando con le Stelle ha anche espresso la sua gioia per la partecipazione di Aras Senol, noto volto della serie turca "Terra amara" che sta per concludersi su Canale 5. Aras, che inizialmente ha dovuto trascorrere un periodo di isolamento a causa del Covid-19, è ora un concorrente dell'Isola dei Famosi. Erra ha dichiarato di essere "felice della sua presenza", sottolineando che le era stato proposto di partecipare al reality, ma ha rifiutato per non tradire la Rai, dove lavora.