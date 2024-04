Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi si è ritirato? La furia contro i compagni, poi la decisione!

Gossip TV

Continuano le sorprese tra i naufraghi di questa edizione de L'Isola dei Famosi. Anche Daniele Radini Tedeschi sembra essersi ritirato dal programma, ma in maniera definitiva? Vediamo insieme cosa è successo!

Questa edizione dell'Isola dei Famosi ha oramai raggiunto il suo record di ritiri: anche Daniele Radini Tedeschi, infatti, ha deciso di abbandonare il reality, sebbene solo momentaneamente. La news è stata data durante il daytime del programma di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria, ma senza che venissero forniti ulteriori dettagli!

Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi fuori dal programma? La decisione dopo una lite con i compagni!

Secondo alcune teorie, la causa dell'abbandono dell'Isola dei Famosi da parte di Daniele Radini Tedeschi sarebbe da imputare ad alcuni controlli medici a cui i naufraghi periodicamente si sottopongono, per evitare di riscontrare problematiche durante il soggiorno in Honduras.

Le condizioni in cui vivono i concorrenti, infatti, come aveva già raccontato Vladimir Luxuria a Verissimo in veste di conduttrice di questa edizione, sono estremamente dure. E, infatti, non sono mancati i ritiri per questo motivo. Peppe di Napoli, ad esempio, ha deciso di abbandonare il reality a causa di alcune problematiche legate alla sua salute e anche altri concorrneti hanno accusato malori.

Che sia questo il caso anche di Daniele Radini Tedeschi, che avrebbe deciso momentaneamente di abbandonare l'Isola dei Famosi? In realtà, sul web, si è diffusa una teoria differente e che riguarderebbe la furiosa lite che Tedeschi avrebbe avuto con gli altri naufraghi, prima del suo addio alla Playa.

Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi abbandona il reality dopo una lite con gli altri naufraghi? La teoria del web!

Daniele Radini Tedeschi, secondo quanto riportano i video del daytime del programma di Canale5, sarebbe ancora in collera con gli altri compagni a casusa del furto di cibo avvenuto qualche giorno fa. Di questa violazione del regolamente si è assunto tutta la responsabilità Pietro Fanelli, sebbene il poeta antisocial avesse ammesso di aver solo mangiato il cibo rubato ai cameramen, ma non di averlo rubato.

In maniera molto criptica, Tedeschi aveva ammesso di sapere chi era il ladro e che si trattava di "un concorrente molto ligio al dovere e alle regole". Di fronte, tuttavia, all'atteggiamento omertoso dei compagni colpevoli del furto, Tedeschi si è spazientito e, durante la divisione delle scorte, ha sbraitato contro alcuni dei naufraghi, accusandoli di essere degli ipocriti. In seguito, ha deciso di abbandonare il programma, anche se momentaneamente.

Dal video del 16°giorno dell'Isola dei Famosi si apprende quanto segue:

"Daniele, ancora risentito per il famoso furto di cibo, si ribella di fronte all’organizzazione delle scorte da mangiare e si infervora con tutti coloro che, pur avendo violato il regolamento, non hanno avuto il coraggio di confessarlo. L’alba del sedicesimo giorno porta con sé buoni propositi. Come di consueto, Matilde riunisce l’intero gruppo per dare il via ad una intensa sessione di stretching in riva al mare. Aras, invece, decide di non partecipare al risveglio muscolare e prova a riaccendere il fuoco, mentre Daniele abbandona momentaneamente la Playa"

