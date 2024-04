Isola dei Famosi, Francesca Cipriani pronta a tornare nel reality: "Sì, ma a una condizione!"

Gossip TV

Francesca Cipriani è stata tra le concorrenti più chiacchierate di una passata edizione de L'Isola dei Famosi: l'ex concorrente de La Pupa & il Secchione e del GFVip, ha rivelato che sarebbe interessata a tornare sull'isola, ma a una condizione. E, da Caterina Balivo, a La Volta Buona, ha svelato di che condizione si tratta!

Intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona, Francesca Cipriani ha rivelato di essere pronta a tornare in Honduras, ma a una condizione ben precisa. Mentre sull'Isola, i naufraghi della diciottesima edizione sembrano decimarsi sempre di più, tra un ritiro e una punizione, l'ex naufraga Francesca Cipriani ha tutte le intenzioni di tornare a partecipare nel programma condotto - in questa edizione - da Vladimir Luxuria.

Nel 2019, Francesc Cipriani è stata tra le concorrenti dell'Isola dei Famosi e sulle spiagge dell'Honduras non sono mancati i momenti più iconici per lei. Sui social, infatti, sono diventati autentici meme alcune delle esperienze vissute dalla concorrente: come la discesa in mare, per la quale Francesca Cipriani ha urlato disperata, ordinando al pilota dell'elicottero di scendere fino a sfiorare l'acqua del mare.

Questo episodio è stato battuto, in questa edizione, da Matilde Brandi che in preda al panico prima della discesa non ha riconosciuto la voce di Luxuria che la invitava a gettarsi in mare, chiedendo chi fosse a parlare. Con questa uscita, si è guadagnata di diritto un posto tra i meme più divertenti di questa edizione, ma chissà che presto a farle compagnia non ci sia proprio anche Francesca Cipriani!

L'ex naufraga e vippona, infatti, ospite da Caterina Balivo, si è raccontata insieme al marito Alessandro Rossi, con cui è convolata a nozze l'anno scorso, con una cerimonia a cui hanno preso parte diversi ex concorrenti dei reality a cui ha partecipato. Se, in passato, l'ex vippona non si è mai tirata indietro di fronte alla partecipazione a un reality, oggi, la situazione è molto diversa e lei stessa ha ammesso che non sa se vorrebbe indossare nuovamente la corona di regina dei reality show!

A La Volta Buona, la conduttrice le ha chiesto se fosse eventualmente interessata a ritentare l'avventura de L'Isola dei Famosi e Francesca Cipriani non ha nascosto l'interesse per questo programma, ammettendo però di avere una condizione ben precisa senza la quale non direbbe mai sdi sì.

A detta sua, infatti, l'unico modo grazie al quale tornerebbe all'Isola dei Famosi sarebbe se per partecipare potesse farlo in coppia con il marito Alessandro:

"Poi, rifarei L’Isola dei Famosi in coppia con lui, partirei per l’Honduras. Insieme siamo un po’ Sandra e Raimondo, siamo simpatici e facciamo ridere"

L'ex naufraga, però, non ha nascosto anche un certo interesse per Pechino Express, a cui parteciperebbe sempre in coppia con suo marito. Dato che entrambi i reality hanno previsto la partecipazione di coppie - vedi i Jalisse l'anno scorso all'Isola dei Famosi, chissà che quest'anno il cast dell'Isola non accolga di nuovo anche Francesca Cipriani e il suo consorte!

