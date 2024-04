Gossip TV

Ieri sera, all'Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi si è lasciato andare a una battuta su Chiara Ferragni e sul pandoro-gate, gelando tutti i presenti. Ecco cosa è successo!

Tra i protagonisti di questa edizione de L'Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi è uno dei più chiacchierati. Il naufrago, infatti, ha già dichiarato con fermezza di voler vivere la sua esperienza nel reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria senza seguire le regole del resto del gruppo, ma nel corso della puntata di ieri sera, 18 aprile, ha gelato tutti con una battuta su Chiara Ferragni e il pandoro-gate.

Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi gela tutti: quella battuta su Chiara Ferragni e il pandoro-gate

Dopo essere stato al centro delle discussioni degli altri naufraghi per la sua decisione di vivere l'isola come se fosse in vacanza e senza curarsi troppo delle regole del gruppo: "Senza regole, non farò niente. Non pretendo la mia parte di cibo, vi vo come un barbone" ha dichiarato a una stupita conduttrice. La sua scelta, ha spiegato il naufrago, deriva dall'ansia e della pressione sociale che il gruppo degli altri naufraghi, con le diverse regole e divisione dei compiti, gli ha inavvertitamente causato.

Infatti, nella sua scelta di non fare assolutamente nulla, Daniele Radini Tedeschi ha specificato che non intende approfittarsi degli altri compagni di avventura, ma che mangerà ciò che troverà o se gli altri naufraghi decideranno di donargli volontariamente del cibo. Ed è qui che si è lasciato andare a una battuta infelice su Chiara Ferragni e sul pandoro-gate:

"Vivrò della vostra [dei naufraghi ndr] elemosina. Chiedo alla signora Chiara che è esperta di beneficenza di mandarmi qualche pandoro, che qui non si mangia"

Le sue parole hanno raggelato per un attimo l'atmosfera, ma il naufrago è stato presto contraddetto non solo dagli altri naufraghi, ma anche dagli opinionisti.

Isola dei Famosi, la battuta di Daniele Radini Tedeschi su Chiara Ferragni gela lo studio: le repliche degli altri naufraghi!

Queste dichiarazioni di Daniele Radini Tedeschi non sono state molto apprezzate dagli altri naufraghi: prima della puntata i naufraghi si erano già riuniti e avevano commentato che il suo modo di fare era snervante e totalmente privo di logica. Anche ieri sera, in puntata, Joe Bastianich ha apertamente accusato Tedeschi di volersi approfittare degli altri naufraghi, scatenando una risposta piuttosto dura da parte del critico d'arte.

Ma anche in studio, Sonia Bruganelli ha avuto da ridire sul naufrago: l'opinionista, infatti, ha bacchettato il critico d'arte, dicendogli apertamente che il suo modo di fare è da ipocriti:

"Se davvero non ti interessa far parte del gruppo, non chiedere l'elemosina. Fatti la tua Isola, devi farcela da solo"

"Sai benissimo che ci devono essere delle regole"

