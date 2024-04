Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi ancora al centro delle polemiche: i naufraghi sono implacabili! [VIDEO]

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, il comportamento di Daniele Radini Tedeschi continua a provocare il fastidio degli altri naufraghi: ecco cosa è successo!

Questa sera, 18 aprile, andrà in onda su Canale5 un'altra puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, ma in attesa di scoprire cosa succederà, sull'isola i naufraghi stanno tollerando sempre meno il comportamento polemico di Daniele Radini Tedeschi. Quest'ultimo è arrivato nella seconda puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria, ma con i suoi atteggiamenti e il suo modo di fare si è già attirato le antipatie degli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, i naufraghi stanchi del comportamento di Daniele Radini Tedeschi! [VIDEO]

Durante la pesca, il gruppo di naufraghi si è riunito e ha commentato aspramente il comportamento di Daniele Radini Tedeschi: quest'ultimo, insieme a pietro Fanelli, si è attirato feroci critiche dal resto del gruppo, perché deciso più che mai a vivere l'isola e l'esperienza nel reality in totale libertà, senza però curarsi di seguire le regole che il gruppo invece ritiene giusto darsi.

In diverse occasioni, infatti, Tedeschi ha persino deciso di rinunciare al cibo, asserendo che dato che non aveva intenzione di cacciare, pescare o darsi da fare per procacciare cibo per il gruppo, non avrebbe preteso da loro nulla, a meno che non fosse una decisione volontaria dei naufraghi quella di dargli del cibo, sulla base del loro cuore. Un comportamento che ha lasciato perplessi i concorrenti, in particolare Samuel Peron:

"Non mi piacciono certi atteggiamenti, me ne allontano proprio. Non ho piacere neppure nel litigare con lui"

Anche Greta Zuccarello ha ammesso che questo modo di fare è un tentativo di turbare la tranquillità del gruppo, ma che non porta a nulla:

"Può capitare che ti scontri, ma poi chiedi scusa e vai oltre."

Come ha fatto notare Samuel Peron, vivono tutti in una situazione di disagio, ma non è giusto che i litigi che ci sono fra loro portino la situazione a esacerbarsi ancora di più.

