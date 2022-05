Gossip TV

Nel daytime di oggi, a poche ore dalla diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi, di nuovo in scena gli scontri tra l'ex coppia di naufraghi formata Roger Balduino ed Estefania Bernal.

Isola dei Famosi, colpo di scena, Roger si scusa per aver ingannato tutti con Estefania, ma lei non ci sta

Qualche settimana fa, quando la modella argentina era confinata a Playa Sgamada, ha avuto moto di riflettere su alcuni comportamenti di Roger e ha deciso di allontanarsi da lui, delusa e piuttosto amareggiata per l'atteggiamento del modello brasiliano nei confronti della sua ex fidanzata Beatriz Marino e per la presa di posizione di Roger nei confronti di Lory Del Santo.

Balduino, dal canto suo, ha sbugiardato la bella 26enne argentina svelando che la loro relazione era nata solo come una strategia per accattivarsi le simpatie del pubblico (come svelato anche da Antonio Zequila). Da quel momento tra loro si è creato un gelo e non ci sembrano affatto i presupposti per tornare ad un dialogo. Anzi, la Bernal sembra anche desiderosa di conoscere a approfondire il rapporto con Gennaro Auletto, tra le new entry dell'Isola.

Nel corso della giornata di ieri, la produzione ha offerto l'occasione a tutti i naufraghi di dire agli altri qualcosa che non hanno mai osato dire. Un compito svolto da Nicolas che con l'occasione ha dovuto giudicare i più sinceri e diversi con loro una bella fetta di torta come ricompensa.

Roger è apparso taciturno e poi commosso si è scusato pubblicamente con tutti i suoi compagni d'avventura per aver preso accordi con Estefania e aver ingannato tutti. I naufraghi hanno accettato le sue scuse, l'atteggiamento è stato comprensivo da parte di tutti, fatta eccezione proprio per Estefania.

La modella si è allontanata dal gruppo particolarmente indispettita.



"Me ne vado perché non avevo voglia di abbracciare Roger – ha poi ammesso in confessionale – Secondo me se n’è approfittato tantissimo per farsi passare per la vittima, perché non lo ritengo sincero”.

La Bernal non crede affatto nella sincerità di Roger e ha messo in dubbio il suo pentimento manifestato a tutti gli altri naufraghi.

