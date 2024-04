Isola dei Famosi: Chi è Maité Yanes? Età, lavoro, Instagram, Foto

Gossip TV

Maité Yanes: Ecco chi è la naufraga de L'Isola dei Famosi che recitò in "1994"

Maité Yanes è una modella, ma anche una performer ed un'attrice, di origini spagnole e cubane. Infatti, è nata a Madrid, in Spagna, e la sua lingua madre è proprio lo spagnolo; tuttavia, parla fluentemente l'italiano e l'inglese.

La Yanes inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda nel suo Paese natale all'età di 15 anni. Poi, per lavoro, si ritrova a vivere tra l'Italia, nello specifico a Milano, e l'America, a New York.

Oltre ad essere una modella, la Yates ha studiato danza, formandosi al Broadway Dance Center di New York in diversi stili. Inoltre, in Spagna, ha fatto parte del cast di diversi musical, come Grease, Flash Dance e The Beatles. In Italia, invece, ha ballato per artisti di successo come Skin. Come se non bastasse, scrive poesie e canzoni; nel 2019 ha persino recitato in una serie televisiva, 1994 di Stefano Accorsi, mentre nel 2022 in un film, Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni.

Il profilo Instagram ufficiale della Yanes è @maite_yanes, che al momento conta più di 8.000 follower. Un numero che, senza ombra di dubbio, è destinato a crescere, dato che è una delle naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

