Isola dei Famosi: Aras Senol vince la diciottesima edizione

L'attore turco Aras Senol ha vinto la diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo classificato, Samuel Peron, terzo Edoardo Stoppa.

Isola 2024: vince l'attore turco Aras Senol

Aras Şenol, attore, modello ed ex atleta, è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Laureato in Belle Arti all'Università di Yeditepe, ha lavorato in teatro prima di entrare nel cast della soap opera "Terra Amara", in cui ha interpretato il ruolo di Cetin Ciğerci dal 2018 al 2022. Grazie al successo ottenuto in Turchia, la telenovela è stata doppiata in diverse lingue e distribuita a livello internazionale, diventando molto popolare anche all'estero.

Şenol ha studiato recitazione e ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo turco. Ha recitato in diverse produzioni televisive e cinematografiche, diventando una figura riconosciuta nel panorama dell'intrattenimento turco. Oltre alla sua carriera di attore, Aras Senol è apprezzato per la sua versatilità e capacità di interpretare ruoli diversi, dal drammatico al comico. La sua popolarità è cresciuta grazie alle performance convincenti e al carisma che porta sullo schermo, conquistando un vasto pubblico di fan sia in Turchia che all'estero.

La classifica finale della diciottesima edizione de L'isola dei Famosi:

6° classificato, Edoardo Franco

5° classificato, Artur Dainese

4° classificato, Alvina Verecondi Scortecci

3° classificato, Edoardo Stoppa

2° classificato, Samuel Peron

1° classificato Aras Senol

Aras Senol si aggiudica il premio di 100 mila (di cui la metà sarà devoluto in beneficenza), messo a disposizione dal reality di Canale 5.

