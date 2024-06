Isola dei Famosi, Enrico Papi: "L'idea di sperimentare era giusta, magari l’anno prossimo la condurremo io e Ilary Blasi"

Gossip TV

L'ex opinionista de L'Isola dei Famosi, Enrico Papi, ha parlato dell'ultima discussa edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria e commentato gli ascolti bassissimi de La Pupa e il Secchione.

Si è conclusa da poco la 18esima edizione dell’Isola dei Famosi, che è stata vinta da Aras Senol. A commentare il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria ci ha pensato l'ex opinionista Enrico Papi che, in un'intervista rilasciata a Tvblog, ha lanciato una frecciatina al programma e detto la sua sugli ascolti disastrosi de La Pupa e il Secchione.

Enrico Papi lancia una frecciata a L'Isola dei Famosi

Enrico Papi ha rilasciato una nuova intervista a Tvblog in cui ha commentato l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'attore turco Aras Senol, e quella de La Pupa e il Secchione. A proposito del popolare reality show di Canale 5, il conduttore e opinionista ha rivelato di aver apprezzato la scelta di Pier Silvio Berlusconi di puntare su Vladimir Luxuria ricordando però la sua passata esperienza in studio con Ilary Blasi:

Se ho seguito questa edizione? Non posso dare un giudizio da critico, ma posso dire che da telespettatore l’anno scorso mi sarei divertito. C’era un clima pazzesco, tra me e Ilary Blasi si era creato un rapporto per cui in diretta non sapevi mai cosa sarebbe potuto accadere. L’anno scorso molti dicevano che L’Isola non fosse andata bene e invece è andata benissimo, considerando anche che tra i concorrenti non c’erano molti famosi. Quest’anno ho apprezzato la scelta di Pier Silvio Berlusconi di puntare su una novità, su Vladimir Luxuria. L’idea di sperimentare è giusta. Magari l’anno prossimo L’Isola dei Famosi la condurremo io e Ilary.

Chiuso il capitolo Isola 2024, Enrico Papi ha poi parlato dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione, che ha registrato ascolti disastrosi. A proposito della sua ultima esperienza televisiva, il conduttore ha ammesso:

Dopo il record di ascolti della prima e della seconda edizione che ho condotto, quest’anno ho fatto di nuovo il record, ma quello inverso. Mi sono divertito, ma ne La pupa e il secchione ho fatto qualcosa che non è nel mio. Non era l’occasione giusta per potermi esprimere, ce ne saranno altre. Mi sono occupato solo della conduzione. Sinceramente: fosse andata bene, non sarebbe stato merito mio; è andata male, ma non è colpa mia.

Enrico Papi a Sanremo 2025? Il retroscena

Non solo reality show per Enrico Papi. Il simpatico conduttore ed ex opinionista de L'Isola dei Famosi è oggi anche un “cantante” e punta a Sanremo 2025. Con la sua solita ironia e spontaneità, Enrico ha infatti rivelato di voler mandare un messaggio a Carlo Conti, che sarà al timone della prossima edizione del Festival:

Voglio mandare un messaggio a Carlo Conti: gli proporrò un pezzo per Sanremo 2025. Lo farò veramente, ma non posso dirle con chi. Al Festival dovevo andarci nel 2016 con Fabio Rovazzi, avevamo una canzone [...] Poi però non se ne fece più nulla, perché Fabio non si sentiva pronto per il Festival, lo considerava troppo da cantante. Sarebbe stato divertente.

