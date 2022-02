Isola dei Famosi anticipazioni: Alvin sarà l'inviato, cast diviso tra single e coppie

Gossip TV

TvBlog ha svelato le ultime novità della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi a marzo su Canale 5.

Si scaldano i motori per la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. L'adventure game di Mediaset, tornerà in onda a partire da metà marzo e sarà condotto nuovamente da Ilary Blasi. Il portale di TvBlog ha svelato alcune anticipazioni della prossima edizione. In collegamento dalle spiagge dell’Honduras ci sarà lo speaker radiofonico Alvin, che svolgerà il ruolo di inviato per terza volta, dopo le edizioni del 2015-16 e del 2019.

Per quanto riguarda il cast, il reality sarà diviso in due schieramenti: i single e le coppie. Tra le naufraghi, due ex e iconiche gieffine Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. La Secondi sarà nel gruppo dei single mentre la Tavassi gareggerà in coppia insieme al fratello Edoardo, ex fidanzato di Diana Del Bufalo.

Confermata la partecipazione di Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro. Tra i single, vedremo in gara Alex Nuccetelli, padre dell'ex gieffina Asia ed ex marito della showgirl Antonella Mosetti. Sembrerebbe confermato anche il nome di Ilona Staller che entrerà in coppia con il figlio Ludwig. Tra i single, l’attore romano Nicolas Vaporidis. Infine, secondo quanto rivelato sempre dal portale, la produzione sarebbe in trattativa con l'ex gieffina Matilde Brandi.

Per quanto riguarda gli opinionisti che affiancheranno Ilary, al momento sono ancora top secret. Di recente si è parlato di Vladmir Luxuria che, ospite da Maurizio Costanzo a R101, ha dichiarato: “Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata. Magari fosse … mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo".

