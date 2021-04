Isola dei Famosi, Angela Melillo infrange il Regolamento e rischia la Squalifica immediata

Gossip TV

Angela Melillo infrange il regolamento proprio sotto al naso di Massimiliano Rosolino, ma i video la incastrano e ora la naufraga rischia la squalifica da L'Isola dei Famosi.

Angela Melillo l’ha fatta grossa, certamente pensando di compiere un gesto altruista ma decisamente contro il regolamento de L’Isola dei Famosi. La ballerina romana potrebbe essere a rischio squalifica, per aver approfittato della distrazione di Massimiliano Rosolino e aver donato del cibo alla squadra che ha perso la prova immunità, azione assolutamente proibita dalle regole che tutti i naufraghi hanno accettato di rispettare.

Isola dei Famosi, Angela Melillo rischia la Squalifica: ecco perché

Angela Melillo ha assunto in ruolo di pacificatore del gruppo di naufraghi che, dopo i primi venti giorni dal debutto della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, riescono a litigare anche per inezie a causa della fame. A dispetto di tutti coloro che la sottovalutavano, la Melillo è riuscita a battere i suoi colleghi e a guadagnarsi la collana di leader del reality show, condotto da Ilary Blasi. Altruista e sempre pronta a portare serenità laddove c’è turbolenza, Angela è stata ironicamente soprannominata ‘suor Angela’ e non ha negato di essere una persona estremamente serena e distaccata dai problemi che la circondano.

Questo fino a quando Elettra Lamborghini, che ha criticato duramente Gilles Rocca, non l’ha ripresa senza mezzi termini per essersi scordata di lasciare la porzione di riso a Miryea Stabile. La Melillo ha chiarito di aver ceduto il suo pasto alla giovane naufraga, mettendo a tacere le chiacchiere, anche se l’opinionista non sembrava troppo persuasa dalla versione dei fatti raccontata dalla ballerina. Nel corso dell’ultima Puntata de L’Isola, poi, la Melillo ha fatto un gesto altruista ma non per questo esente da per provvedimenti disciplinari.

La squadra della romana ha vinto la prova immunità e una bella fetta di lasagna, ma Ubaldo Lanzo ha deciso di non mangiarla poiché allergico ad alcuni ingredienti della prelibata pietanza. Mentre in studio tutti si sono affannati a chiedere ad Ubaldo perché non mangiasse, e Massimiliano Rosolino si è avvicinato al naufrago per chiedere spiegazioni, Angela ne ha approfittato per passare un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi come fa notare Biccy. La produzione prenderà un provvedimento contro la Melillo prendendo in considerazione la squalifica? Lo scopriremo lunedì prossimo, dato che il reality show salta il doppio appuntamento questa settimana.

