Isola dei Famosi: salta la messa in onda di giovedi 8 aprile, ecco perché

Salta il doppio appuntamento con l'Isola dei Famosi, l'annuncio in diretta di Ilary Blasi.

Salta il doppio appuntamento settimanale con l'Isola dei Famosi. Ad annunciare la notizia è stata Ilary Blasi che ha rivelato che la puntata di giovedì 8 aprile 2021 non andrà in onda, motivo per cui ieri sera sono stati eliminati inaspettatamente due naufraghi invece che uno.

L'Isola dei Famosi si ferma, ecco perché

È ufficiale! Giovedì 8 aprile 2021 non andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il motivo? Lasciare spazio all'esordio dell'edizione spagnola del reality show che si chiama Supervivientes.

"Questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all'esordio dei nostri cugini spagnoli, l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi che si chiama Supervivientes. Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì" ha confessato Ilary annunciando la sospensione della messa in onda dell'Isola.

Proprio per questo motivo, l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione di ben due naufraghe, Daniela Martani ed Elisa Isoardi. Se la prima ha preferito abbandonare e tornare in Italia, la conduttrice ha deciso di continuare il suo percorso accettando la proposta di restare su Playa Esperanza insieme a Myrea e Vera Gemma, che sperano di poter rientrare in gioco.

