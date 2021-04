Isola dei Famosi, Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi? L'indiscrezione di Miryea Stabile

Gossip TV

"Andrea si era un po' invaghito di te...", la confessione della showgirl bresciana.

Confidenze bollenti tra le tre naufraghe isolate a Playa Esperanza. Miryea Stabile ha infatti notato un Andrea Cerioli nei confronti della sua campagna di spiaggia, Elisa Isoardi e le ha confidato la cosa: "Andrea si era un po' invaghito di te, vedevo che ti seguiva un po'. Secondo me c'è un certo feeling", ha raccontato la vincitrice dell'ultima edizione de La pupa e il secchione. La conduttrice, rimata sorpresa della confidenza, ha subito cercato di frenare il gossip: "Lui mi faceva ridere, è simpatico però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio". A tal proposito, Vera Gemma ha fatto notare alle due naufraghe che lei potrebbe essere la madre di tutti i suoi partner, avendoli sempre scelti più giovani.

La Isoardi ha comunque frenato immediatamente gli entusiasmi anche perché l'ex tronista di Uomini e Donne è felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione, conosciuta due anni fa nel dating show di Maria De Filippi. Al di là del feeling con l'ex fidanzata di Matteo Salvini, Cerioli non sembra particolarmente a suo agio sulle spiagge dell'Honduras. Il bolognese appare sotto tono, con poca voglia di darsi da fare e piuttosto demotivato. Per questo motivo è stato nominato dal leader Roberto Ciufoli con il quale l'ex tronista ha avuto un acceso diverbio.

Anche i due ex naufraghi Daniela Martani e Akash Kumar hanno criticato Andrea, affermando che è molto diverso da come vuole apparire, fisico compreso. “Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia in giù”, ha ironizzato il modello italo-indiano in una diretta con la Martani. Anche quest'ultima, oltre a precisare di non nutrire affatto una simpatia per l'ex tronista, ha dichiarato:“Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi