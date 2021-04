Isola dei Famosi, Andrea Cerioli furioso per la nomination di Roberto Ciufoli: "È stata un'infamata, una strategia" (VIDEO)

Gossip TV

Andrea sbotta contro Roberto nel fuorionda dell'Isola dei Famosi.

Nel corso della settima puntata de L'Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli ha deciso di mandare al televoto Andrea Cerioli contro Drusilla Gucci. Una nomination che non è per niente piaciuta all'ex tronista di Uomini e Donne, che ha sbottato contro il leader del gruppo di questa settimana.

Andrea Cerioli sbotta dopo la nomination di Roberto Ciufoli all'Isola dei Famosi

Scontro tra Andrea e Roberto. Il diverbio tra i due naufraghi è avvenuto in un fuorionda dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Nel video, mostrato nel daytime di martedì 6 aprile, l'ex tronista ha mostrato tutta la sua delusione e il suo risentimento nei confronti del leader: "Non nomini una persona per questa str…". "L'ho fatto per far uscire Drusilla" ha ammesso il comico.

"Allora è una cosa architettata. Dato che è uscita la Isoardi con me. Sono quelle nomination "sei forte e ti nomino". Avrei preferito "non mi piaci, nomino te" ha sbottato Cerioli "Ed è così, è palese, perché non faccio niente di più e niente di meno di quello che fanno tutti". Ricordiamo infatti che Andrea è finito al televoto flash contro Elisa Isoardi, che ha perso ed è finita a Playa Esperanza.

Leggi anche Cambio di programmazione per L'Isola dei Famosi: ecco quando tornerà in onda

Tornati sull'Isola, Andrea si è poi lasciato andare a un duro sfogo con Paul Gascoigne: "Roberto mi ha detto 'ti ho nominato perché hai buttato fuori Elisa che era forte così butti fuori anche Drusilla', ma cosa vuol dire?". Argomento ripreso anche nel confessionale: "Il fatto che lui abbia colto la palla al balzo per mandarmi in nomination con Drusilla l'ho trovata un'infamata. È stata una strategia e da lui non me l'aspettavo e se così vogliono giocare, allora così giocheremo".

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.