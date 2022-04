Isola dei Famosi, Alvin svela cosa accade a telecamere spente: la rivelazione assurda

Gossip TV

L’inviato de L’Isola dei Famosi racconta il dietro le quinte del reality show di Canale5.

Prende parte al cast de L’Isola dei Famosi non è certamente una passeggiata di salute, come dimostra il cambiamento drastico dei naufraghi dopo mesi di permanenza in Honduras, provati dalla fame e dalle intemperie. Alvin, l’inviato speciale della nuova edizione del reality show di Canale5, svela alcuni particolari inediti sul dietro le quinte del programma.

Isola dei Famosi, Alvin fa una rivelazione shock

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è partita con il botto, con l’eliminazione di Antonio Zequila e la bestemmia in diretta tv di Silvano Michetti, che gli è costata la squalifica lampo dal reality show di Canale5. Mentre Ilary Blasi si espone sull’accaduto, Alvin ha deciso di raccontare cosa accade dietro le quinte del programma, quando i naufraghi sono soli in Honduras con le telecamere, senza poter interagire con i produttori anche quando vorrebbero solo poter mangiare un po’ di più o essere aiutati durante i terribili acquazzoni che si abbattono su Playa Accoppiada.

L’inviato speciale ha svelato che lui e tutti gli operatori vivono le stesse condizioni estreme dei concorrenti e non sempre risolvere le situazioni più critiche è semplice come in qualsiasi altro reality show, dove la natura non la fa da padrone. Alvin, inoltre, ha chiarito che nessuno dei concorrenti può ricevere sostengo alimentare per non violare il regolamento e che lui, sapendo quanto può farli soffrire, preferisce evitare di mangiare davanti a loro.

"Se le condizioni sono critiche per i naufraghi lo sono anche per noi che lavoriamo con il maltempo - ha raccontato Alvin a Tv Sorrisi e Canzoni - Sei sempre sottoposto a condizioni estreme, devi essere pronto a superare le avversità e far arrivare a Milano quello che accade qui nonostante la distanza e le otto ore di fuso".

