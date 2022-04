Isola dei Famosi, Ilary Blasi commenta la bestemmia di Silvano Michetti: "Ecco perché è stato squalificato"

Gossip TV

Ilary Blasi, ospite ieri nell'ultimo appuntamento con Le Iene, ha commentato la decisione di espellere il batterista romano dei Cugini di Campagna dall'Isola dei Famosi.

Nel corso della serata di ieri, Mediaset ha diffuso una nota stampa ufficiale nella quale ha comunicato la decisione di espellere Silvano Michetti dei Cugini di Campagna dalla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Ecco il comunicato ufficiale diffuso dall'azienda nella serata di ieri:

"E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile"

Ad appena tre giorni dallo sbarco in Honduras, in veste di naufrago accanto a Nick Luciani, Michetti dovrà dire addio al reality per aver violato il regolamento. Dopo i dovuti accertamenti, la produzione ha dunque preso atto dell'esternazione blasfema di Michetti, poco dopo essersi tuffato dall'elicottero e aver raggiunto Cayo Cochinos

A commentare la vicenda, la conduttrice romana Ilary Blasi, al timone del reality show da due anni. La Blasi, ospite ieri nell'ultimo appuntamento con Le Iene, ha commentato la decisione di espellere il batterista romano dei Cugini di Campagna dall'Isola dei Famosi. Teo Mammucari ha accolto Ilary in studio con una domanda sulla squalifica di Silvano Michetti. La Blasi è sembrata molto dispiaciuta anche se ha ribadito che il regolamento su questo tipo di esternazioni è chiaro e che la squalifica è inevitabile.

"Sì è vero quello che hai detto. Già, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“.

