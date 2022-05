Isola dei Famosi, Alvin lo mostra in diretta: Ilary Blasi non ha pietà!

Gossip TV

Alvin mostra il dito infortunato durante la puntata de L’Isola dei Famosi ma Ilary Blasi non ha pietà.

Da quando tra i corridoi di Mediaset si è iniziato a mormorare che tra la presentatrice e l’inviato de L’Isola dei Famosi non corresse buon sangue, Ilary Blasi e Alvin fanno di tutto per alimentare le malelingue, ironizzando sul loro rapporto. Anche quando Alvin rivela in diretta tv di essersi infortunato, Ilary non mostra alcuna pietà ed è Nicola Savino a sincerarsi delle condizioni mediche dell’inviato.

Isola dei Famosi, continuano le tensioni tra Alvin e Ilary Blasi?

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta registrando ascolti notevoli, con una buona risposta sui social networks dove le puntate su Canale5 vengono commentate con entusiasmo dai telespettatori. Il successo del reality show è senza dubbio un mix di fattori, primo tra tutti la presenza di Ilary Blasi che si riconferma essere una delle presentatrici più amate di Mediaset, ma anche la scelta di lasciarsi affiancare da due personalità spumeggianti come quelle di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, gli opinionisti più azzeccati dell’ultima stagione televisiva, per finire con il ritorno di Alvin in veste di inviato speciale dall’Honduras.

Poco dopo il debutto del programma, si è diffusa una voce da corridoio che vorrebbe Ilary e Alvin ai ferri corti e i due, di comune accordo, ci hanno sempre giocato sopra mostrandosi infastiditi, cercando di non far notare quanto siano perfettamente coordinati anche a migliaia di chilometri di distanza e quanto si divertano a prendere in giro chiunque abbia parlato male del loro rapporto. Così, quando Alvin si è presentato con il dito fasciato durante l’ultima puntata, l’unico ad essersi preoccupato dello stato di salute dell’inviato è Savino, che ha chiesto spiegazioni.

Alvin ha raccontato che gli si è spaccato il tendine del dito, assicurandosi così un posto tra i tanti infortunati di questa stagione de L'Isola, rassicurando il pubblico sul suo stato di salute nella totale indifferenza di Blasi, che anche in questa occasione è riuscita a non uscire dal suo ruolo! Nel frattempo, in Honduras, sono sbarcate Vera Gemma e Soleil Sorge, finita nel mirino di Alex Belli, come naufraghe speciali.

