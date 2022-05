Isola dei Famosi, ''Alessandro Iannoni? Si appoggia ai più forti'': critiche al figlio di Carmen Di Pietro

Gossip TV

Lory Del Santo non risparmia Alessandro Iannoni da durissime critiche. Ecco cosa pensa del giovane naufrago de L’Isola dei Famosi.

Schiacciato dall’invadente madre Carmen Di Pietro, svantaggiato dall’inesperienza sul piccolo schermo e nelle dinamiche di un reality show, Alessandro Iannoni non sta emergendo particolarmente nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Sebbene apprezzi lo spirito del giovane naufrago e la sua bontà, Lory Del Santo non può trattenere qualche amara critica dopo le ultime Nomination.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo critica Alessandro Iannoni

Alessandro Iannoni ha deciso di affrontare l’avventura nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi insieme alla madre Carmen Di Pietro, dimostrando di essere un ragazzo dolce ed estremamente educato, ma decisamente poco avvezzo ai meccanismi televisivi. Non fosse per il feeling con Maria Laura De Vitis, decisamente malvista da Carmen che da brava madre gelosa e sospettosa non ha creduta alle avances della giovane naufraga, Alessandro non si sarebbe reso protagonista di nessuna dinamica rilevante, salvo qualche discussione con la madre. Cosa che, seppur divertente da contemplare, secondo Lory Del Santo non dovrebbe dare a Iannoni il privilegio di continuare questo percorso.

“I numeri fanno la differenza, io non vedo l’ora che arrivi quel giorno così si spezza questa cosa qua. Io sarei andata in Nomination senza immunità, perché Alessandro mi avrebbe votato senza motivazioni. Hai visto che io ho mai avuto un problema con lui? Non parla, si mette lì, mangia quando sua madre gli dà da mangiare… È una brava persona, anche disponibili, ma non l’ho mai sentito fare un discorso. È un tipo difettoso, non è un difetto ma una caratteristica. In due mesi in mezzi, ho cercato tante volte di rivolgerli la parola e parla a monosillabi, non si integra. Lui deve affiliarsi ad un gruppo di forte, sennò dove va? Insomma, ha fatto un bel percorso ma come giocatore non mi sono accorta che esisteva”.

Le parole di Lory, che ha messo in dubbio Nicolas Vaporidis, sono piuttosto dure. Mercedesz Henger, ascoltando lo sfogo della naufraga, le ha dato ragione per quanto riguarda la catena di salvataggi alle Nomination ma ha preso le difese di Alessandro, descrivendolo come un bravo ragazzo penalizzato dal suo essere silenzioso. Chissà come reagirà mamma Carmen quando vedrà cosa pensa Lory del suo prezioso bambino!

