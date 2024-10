Io Canto Generation, Gerry Scotti debutta con la nuova stagione: il conduttore fa una rivelazione clamorosa

Gossip TV

Gerry Scotti torna al timone di Io Canto Generation, dal 9 ottobre su Canale 5, e svela un’anticipazione clamorosa su un progetto collegato al programma canoro. Ecco cosa ha detto.

Gerry Scotti sta per tornare al timone di Io Canto Generation, lo show emozionante con la direzione artistica di Roberto Cenci e 24 ragazzi tra i 10 e i 15 anni pronti a mettersi in gioco per dimostrare il loro talento. Il presentatore è pronto al debutto, fissato per il 9 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, e ha fatto qualche rivelazioni clamorose sul programma ma anche su un altro format parallelo.

Gerry Scotti torna al timone di Io Canto Generation

Dopo il successo delle ultime edizioni, Gerry Scotti torna al timone di Io Canto Generation, in onda a partire dal 9 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Il presentatore è molto felice all’idea di tornare in tv con questo coinvolgente format che vedrà protagonisti 24 ragazzi tra i 10 e i 15 anni, divisi in sei squadre e capitanati da Fausto Leali, Anna Angelo, Mietta, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e Lola Ponce. Ci saranno poi i giudici ovvero Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Michelle Hunziker, Al Bano, Claudio Amendola e Iva Zanicchi (quest’ultima lo scorso anno faceva parte dei capitani delle squadre e ora è stata promossa a giudice). Parlando proprio del trio formato da Al Bano, Berti e Zanicchi, soprannominati nel programma “i senatori della canzone italiana”, Scotti si lascia scappare una clamorosa anticipazione.

“Siamo talmente felici del materiale raccolto in “Io Canto Generation” che vi daremo un assaggio di “Io canto Senior”, lo stesso format dedicato ai più grandi. Non posso dire nient’altro. È una chicca che rivelo a Sorrisi”.

Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore fa intendere che Mediaset è pronta a mettere in scena anche un format del programma dedicato ai più grandi, ricalcando l’esempio di diversi show che hanno puntato tutto su una generazione ben lontana da quella Z. Ma quando andrà in onda Io Canto Senior? Al momento non ci sono notizie certe neppure sul cast.

Gerry Scotti torna in libreria con “Quella Volta”

In attesa del debutto della nuova edizione di Io Canto Generation, che sarà un successo dato l’affetto che il pubblico di Canale 5 ha dimostrato verso questo format e i giovani protagonisti che mettono in mostra il loro incredibile talento, Gerry Scotti torna anche in libreria con il suo secondo libro intitolato “Quella Volta”, edito Rizzoli. Il presentatore vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo, amato dal pubblico di tutte le età per il suo modo di essere solare, di sapersi commuovere ma anche di fare ironia. E dopo aver confidato che il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di fare il giornalista di cronaca nera, Scotti ha parlato del suo libro rivelando:

“Sono pagine del mio diario di vita. Vi racconterò fatti e persone che ho incontrato negli anni e mi hanno lasciato il segno. Ve ne parlerò con vera sincerità”.

Una lettura interessante che potrebbe rivelare tanti retroscena del mondo dello spettacolo. Nel frattempo, Scotti promette di tornare a cantare sul palco le sue canzone preferite, cosa che fa anche durante gli intervalli delle riprese, nonostante i giudici non siano esattamente clementi con lui e siano addirittura pronti a fischiarlo senza pietà.