Uomini e Donne Anticipazioni: Mario Cusitore e le confessioni intime su una dama in studio. Scoppia il caos!

Le Anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore si renderà protagonista di confessioni intime su una delle dame che sta frequentando. E in studio scoppia il caos!

Mario Cusitore al centro delle nuove anticipazioni di Uomini e Donne: nella serata di ieri, lunedì 30 settembre 2024, si è registrata la nuova puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e al centro studio è scoppiato il caos!

Uomini e Donne Anticipazioni: Mario Cusitore racconta dettagli intimi in studio su una dama. Scoppia il caos!

Stando alle anticipazioni divulgate dal giornalista Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram, sembra che nelle prossime puntate di Uomini e Donne avremo al centro studio Mario Cusitore e le sue frequentazioni nel parterre del trono over. In particolare, Mario ha iniziato a conoscere Morena Farfante, una delle ultime aggiunte all'interno della trasmissione, e tra i due ci sarebbero stati sviluppi importanti.

Infatti, come riporta Pugnaloni, in studio Mario ha rivelato che lui e la dama hanno avuto un rapporto fisico. In manier del tutto inelegante, Cusitore avrebbe anche condiviso alcuni dettagli intimi su ciò che era successo tra loro:

"Mario e Morena hanno avuto rapporti in auto (nella Smart) fuori da una discoteca! Questo è stato detto da Mario (da vero galantuomo)"

Oltre che con Morena, Mario aveva intrapreso una conoscenza con Margherita, ma con la dama ha deciso di chiudere. Le dichiarazioni di Mario avrebbero scatenato la rabbia di Morena, che non riteneva necessario condividere così tanti dettagli su di loro. Come ha raccontato Pugnaloni: "Quando tra lui e Morena è scattata la discussione e lei non avrebbe voluto dirlo per privacy. [...] Da qui è scoppiato il caos..."

Uomini e Donne Anticipazioni: sfilata maschile, esterne del trono clasisco e nuovi cavalieri per Gemma e Barbara

Durante la registrazione del 30 settembre c'è stata anche la prima sfilata maschile, vinta da Diego. E si è notato che Armando Incarnato non era presente. Pugnaloni ha poi smentito che Alessia e Lino di Temptation Island potessero essere ospiti in studio.

Diverse esterne per il trono classico: Martina De Ioannon ha portato in esterna Ciro e i due si sono divertiti molto insieme, cantando al karaoke. Mentre Francesca ha portato in esterna Paolo, il ragazzo che aveva richiamato di recente, dopo averlo eliminato. Per il trono over una lite tra Sabrina e Gabriele, perché la dama ha notato sul suo telefono messaggi scambiati con un'altra donna, Giovanna.

Gemma Galgani e Barbara De Santi hanno accolto un nuovo corteggiatore ciascuno, scegliendo entrambe di tenerlo.

