Ilary Blasi si separa da Francesco Totti e Lenor cambia la pubblicità: l'incredibile modifica dello spot

Nello spot della nota marca di ammorbidente, la conduttrice romana, parlando al telefono con Francesco Totti, concludeva la chiacchierata dicendo: "Un matrimonio perfetto..."

Ilary Blasi è testimonial da anni del noto brand di ammorbidente Lenor.

Ilary Blasi si separa da Francesco Totti e Lenor cambia la pubblicità: sparisce la parola matrimonio

Nello spot realizzato per la televisione, la conduttrice romana finge di parlare al telefono con Totti al quale cerca di dare consigli sul miglior detersivo da utilizzare.

"Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”. Poi, tappando il microfono e rivolgendosi a noi ironizza: “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. Chiudendo lo spot con il motto: “Lenor, ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto."

L'ultima frase in questione, secondo quanto riferisce Very Inutil People e Biccy, sarebbe stata modificata in seguito all'annuncio della coppia di volersi separare. La parola "matrimonio" sarebbe stata sostituta dalla società P&G che produce il detersivo Lenor, nella parole "profumo" modificando quindi la frase finale di Ilary in "Un profumo perfetto".

Un (piccolo) grande dettaglio che è non è sfuggito ai telespettatori che poi lo hanno evidenziato sul web rendendo virale lo spot con frasi ironiche e talvolta sprezzanti. L'ennesima pagina dell'ennesimo capitolo della storia ormai (in)finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono detti addio dopo 17 anni di matrimonio con un comunicato separato diffuso dall'Ansa poco più di una settimana fa.

Le indiscrezioni sulla separazione si sono diffuse a macchia d'olio e sulla questione sono intervenuti amici stretti, familiari ed ex fidanzati. Da parte dei diretti interessati, invece, non c'è stato alcun tipo di dichiarazione. La Blasi è volata in Tanzania con i figli mentre, l'ex capitano giallorsso, è rimasto nella capitale tra un torneo di padel e qualche raro avvistamento tra le vie della città (il magazine 361 lo ha avvistato in aeroporto in procinto di partire ma la meta ancora non è chiara).