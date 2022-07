Francesco Totti, nuovo colpo di scena: raggiunge Ilary Blasi in Tanzania?

Gossip TV

Secondo quanto riferisce il portale di 361Magazine, l'ex capitano giallorosso starebbe per raggiungere la moglie Ilary in vacanza con i figli a Zanzibar.

A quanto pare ci sarebbe un ennesimo colpo di scena nell'affaire Totti-Blasi. Secondo quanto riferisce il portale 361Magazine infatti, l'ex capitano giallorosso sarebbe stato avvistato in procinto di partire e la destinazione sarebbe proprio la Tanzania , dove Ilary e i loro tre figli stanno trascorrendo alcuni giorni lontano dal clamore mediatico che ha travolto la coppia dopo l'annuncio della loro separazione con un comunicato disgiunto diramato dall'Ansa.

"Francesco Totti prende un aereo: raggiunge Ilary Blasi e i suoi figli in Tanzania? - si legge sul sito - Il video su Tik TokUn volo ad attenderlo, con destinazione Tanzania? É possibile che l’ex Capitano stia raggiungendo la ex moglie Ilary Blasi in vacanza con i figli da martedì scorso. Infatti dopo la notizia della loro separazione, avvenuta nove giorni fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di lasciare l’Italia per un po’ portando con sé i figli lontani dai pettegolezzi."

Sempre il portale ha rivelato inoltre l'incredibile impatto mediatico che ha avuto la notizia della loro separazione: sul web, la notizia sarebbe stata citata ben 10 milioni di volte. Se poi si va su Google a cercare ‘Totti’ i risultati arrivano a toccare 4,5 milioni. La Rai ha deciso inoltre di mandare in onda il documentario su Francesco Totti, Mi Chiamo Francesco Totti, prima del previsto: la storia dell'ex capitano giallorosso andrà in onda lunedì 25 luglio prossimo in prima serata sulla rete ammiraglia di Piazza Mazzini. Una scelta dell'azienda per cavalcare il gossip esploso sul calciatore negli ultimi giorni.

Nel corso delle ultime ore, la conduttrice romana, che è stata avvistata a cena in compagnia di amici, giocando con la piccola Isabel, ha postato una foto con tutta la famiglia tra le spiagge di Zanzibar. Nell'immagine appaiono la Blasi insieme a Isabel, Chanel e Christian uniti e sorridenti. "Jambo Africa" ha scritto la conduttrice nella didascalia.