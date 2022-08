Ilary Blasi si consola con l’ex di Giulia De Lellis? Il gossip bomba dopo la separazione da Francesco Totti

Gossip TV

Ilary Blasi ha un nuovo flirt? Questo lo scoop delle ultime ore che sta facendo il giro del web.

Continuano ad avvicendarsi rumors sempre più piccanti sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Mentre tutti danno ormai per assodata la relazione dell’ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi, un nuovo scoop riporta un flirt tra la presentatrice romana e un noto PR romano, ex di Giulia De Lellis.

Ilary Blasi ha un nuovo amore: lo scoop sull’ex di Giulia De Lellis

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta facendo discutere anche a distanza di settimane. Il fatto che nessuno dei due abbia rivelato i dettagli che hanno portato a questa decisione, volendo preservare la famiglia da inutili gossip e battaglie televisive che avrebbero rovinato per sempre l’armonia difesa con le unghie e con i denti, ha scatenato una valgano di gossip. Tutti vogliono sapere cosa è successo tra Ilary e Totti, dando ormai per scontato dopo le numerose segnalazioni che l’ex capitano giallorosso faccia coppia fissa con Noemi Bocchi.

Mentre anche Maria De Filippi commenta la separazione, il portale The Pipol lancia un nuovo scoop sulla Blasi. La presentatrice si sta godendo le vacanze in montagna, circondata dagli affetti, dopo un viaggio bellissimo in Africa con i figli al completo. Ma prima di partire, secondo il portale, Ilary avrebbe intrecciato un breve flirt con un famoso PR romano, re della movida, nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis, Cristiano Iovino.

“In passato Iovino ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e con l’influencer Giulia De Lellis, ma è anche stato l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez giocatore del Milan”.

La notizia non è stata in alcun modo commentata dai diretti interessati e non sappiamo, dunque, se sia attendibile. Certamente si è parlato più volte nel corso delle settimane di un possibile flirt tra Ilary e un giovane e avvenente uomo e Iovino potrebbe rispettare entrambe le caratteristiche.