Le parole della De Filippi sul gossip del momento.

La regina del piccolo schermo, Maria De Filippi, si è raccontata a a cuore aperto al settimanale Oggi. Nell'intervista, la conduttrice 60enne originaria di Milano, ha parlato del marito Maurizio Costanzo e della sua famiglia ma anche di discorsi ancora più delicati come la recente decisione di smettere di fumare in seguito ad un grande spavento.

Maria De Filippi parla della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi

Maria, che si appresta a condurre i suoi consueti appuntamenti di Canale 5 che rappresentano da decenni successi e soddisfazioni come nessun altro sul piccolo schermo, ha parlato anche de La Talpa, il reality show di cui si sta occupando in prima linea ma non con la produzione ma, ha tenuto a specificare, come collaboratrice richiesta avventura direttamente dall'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, con il quale la conduttrice ha un rapporto di stima e affetto da anni.

“Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format" ha chiarito Queen Mary.

A proposito dei programmi, Maria ha rivelato di aver perso la pazienza di recente durante una registrazione di Tu si Que Vales che tornerà in onda a partire da sabato 17 settembre 2022:

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

La conduttrice, parlando di dipendenze, ha confessato di aver messo un punto ad un brutto vizio: quello di fumare. Sono molte le persone che possono testimoniare che raramente si vedeva la De Filippi senza una sigaretta in mano. Un'abitudine a cui ha voluto dire basta dopo che le è stato diagnosticato un polipo alla corde vocali:

“Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari i materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa se avessi continuato a fumare. Decisi di colpo di smettere"

Maria ha infine speso delle parole sul gossip del momento, ovvero la sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi:

“Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”.