Ilary Blasi sarà al timone dell'Isola dei Famosi? "A Verissimo doveva annunciarlo, ma nulla di fatto"

Gossip TV

Le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Al momento non è stato ancora annunciato chi sarà il timoniere dell'adventure game di Canale 5.

La diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi tornerà in onda a partire dal prossimo aprile e anche se non c'è ancora una data ufficiale, l'adventure game di Canale 5, tornerà anche quest'anno in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Esiste inoltre un'altra grande incognita sul nome della conduttrice in quanto, secondo recenti rumors, Ilary Blasi poterebbe essere sostituita da Vladimir Luxuria, opinionista delle ultime due edizioni del programma.

Ma non è finita qui, secondo quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia, intervenuto nella trasmissione radiofonica Password in onda Rtl 102.5, la Blasi avrebbe dovuto annunciare la conduzione dell'Isola dei Famosi nel corso dell'ultimo appuntamento in cui è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Nel talk show di Canale 5, tuttavia, Ilary non ha mai affrontato l'argomento anche se, dopo l'incontro con l'amica e collega Toffanin ci sarebbero nuove e conferma possibilità di una conferma dell'ex moglie di Francesco Totti.

Ecco parole del giornalista riportate da Biccy:

"Non so se avete visto l’intervista fatta da Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Era un’intervista dove si sarebbe dovuta annunciare la sua presenza a L’Isola dei famosi 2024, anche perché i provini in questi giorni corrono velocissimi e invece del programma non si è parlato a Verissimo. Però attenzione! Mi hanno detto che l’intervista di ieri (domenica, ndr) potrebbe aver disteso i rapporti e non è detto che Ilary sia fuori dai giochi e quindi se così andasse Vladimir Luxuria tornerebbe come opinionista."