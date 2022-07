Gossip TV

Dopo i rumors che volevano accanto a Ilary Blasi l’attore Luca Marinelli, il Corriere della Sera sgancia una nuova bomba.

Dopo i rumors insistenti che hanno accostato Luca Marinelli come il nuovo flirt di Ilary Blasi, attore per il quale la conduttrice avrebbe perso la testa secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, spunta un clamoroso e noto nome come "terzo incomodo".

Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: L'ex di Belen, Antonino Spinalbese, le avrebbe mandato messaggi compromettenti

Secondo quanto riportato dal magazine Chi qualche giorno fa, Francesco Totti avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti trovati sul cellulare di Ilary. Un ultimo e importante passo che lo avrebbe spinto alla separazione dopo aver perso la testa per la nuova fiamma Noemi Bocchi. Secondo l'ultima clamorosa indiscrezione, il mittente dei messaggi sarebbe Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodigruez. E' proprio l'ex hair-style spezzino ad aver riempito di complimenti e attenzioni la conduttrice romana.

"Tra Roma e Milano si rincorrono le voce più disparate - fa sapere il quotidiano - Come questa: il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip), ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì".

"Antonino Spinalbese è l’uomo segreto che mandava sms piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice più scoperto da Francesco Totti - si legge su The Pipol Gossip - Sarà per questo che tra Belen e Ilary, soprattutto nell’ultimo anno, non è mai corso buon sangue nonostante pubblicamente non fosse mai trapelato nulla? Tutto questo, ne siamo certi, Spinalbese avrà modo di snocciolarlo nella Casa del Gfvip dove la sua presenza diventa oggi una bomba esplosiva di gossip…perpetuo."

Al momento né Ilary (che è voltata all'estero con i figli) né Spinalbese hanno commentato queste indiscrezioni. Di recente, però l'ex fidanzato della Rodriguez è stato pizzicato, tra baci e abbracci, insieme ad una nuova presunta fiamma: la designer Giulia Tordini.