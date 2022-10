Ilary Blasi, l'avvocato smentisce le parole dell'investigatore privato: "Non lo ha mai incontrato"

Gossip TV

Ilary Blasi, attraverso il suo legale, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dall’investigatore privato Ezio Denti diffuse ieri e riportate dal settimanale Nuovo.

Ilary Blasi: "Investigatore privato è l'annesima fake news" parla l'avvocato

Denti ha dichiarato al magazine di aver spiato e pedinato per mesi Francesco Totti in seguito all'ingaggio dalla parte della Blasi, la quale avrebbe anche pagato generosamente il compenso per il lavoro svolto in cui avrebbe fatto uso di sofisticate e costose attrezzature per svolgere al meglio le indagini. Secondo quanto ha riferito l'uomo, sarebbe stato lui a informare la conduttrice del tradimento dell'ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi.

Ancora una volta, è arrivata una replica molto eloquente da parte della Blasi e del suo avvocato, Alessandro Simeone, che già in precedenza ha smentito le dichiarazioni di Alex Nuccitelli nei confronti del quale "ci sarebbe una querela per la perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio". Il legale ha parlato anche alla Repubblica di "precise strategie per screditare Ilary Blasi".

In merito all'ingaggio di Ezio Denti, l'avvocato della Blasi ha inviato una lettera a Dagospia in cui viene fatto presente che la conduttrice non ha mai nemmeno incontrato l'uomo in questione:

“La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito”

"Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi" e la notizia rappresenta “l’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda”.