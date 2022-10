Francesco Totti-Ilary Blasi, parla l'investigatore privato: "Ilary ha pagato 75mila euro per spiare Francesco"

Gossip TV

L'investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi avrebbe spiato, pedinato e fotografato Francesco Totti per tre mesi.

Sull'affaire Totti-Blasi arriva un'altra, clamorosa, indiscrezione. L'investigatore privato assunto da Ilary ha rilasciato delle dichiarazioni dettagliate sulle indagini che ha svolto su Francesco Totti, che avrebbe spiato, pedinato e fotografato per tre mesi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, parla l'investigatore privato

L'uomo si chiama Ezio Denti ed è lui ad aver informato la Blasi del tradimento dell'ex capitano giallorosso e della sua relazione con Noemi Bocchi.

Al settimanale Nuovo, Denti ha dichiarato di aver scoperto la relazione di Totti con la 34enne romana ed aver informato Ilary Blasi che lo aveva ingaggiato proprio per scoprire le mosse del marito ed eventuali tradimenti.

In un hotel della capitale, la conduttrice avrebbe avuto il primo colloquio con Denti che alle sue spalle ha già avuto numerosi e importanti ingaggi. L'investigatore ha partecipato come consulenze per la difesa di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio e lavorato per Alena Seredova per poi scoprire la relazione extra coniugale di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico.

L'uomo ha svelato anche la cifra che Ilary Blasi gli avrebbe dato per svolgere il lavoro: un totale di 75 mila euro. Solitamente, Ezio Denti ha dichiarato, che per il suo lavoro prende dai 10 ai 15 mila euro. Un cifra particolarmente elevata in quanto per l'ex capitano della Roma, Denti ha dovuto utilizzare un’attrezzatura che gli è costata cara: camere a infrarossi, GPS, auto e moto civetta e droni.

Una relazione, quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai ufficiale. Dopo le dichiarazioni dell'ex calciatore al Corriere della Sera, in cui ha affermato che la designer romana lo avrebbe salvato dalla depressione, ieri sera Totti ha condiviso una serie di Ig Stories in sua compagnia, mostrando, senza più nascondersi, la sua nuova relazione. Francesco sarebbe anche in procinto di andare a vivere con lei nei pressi di Vigna Clara in un comprensorio di lusso con piscina e campi da tennis