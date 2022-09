Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli il miglior amico di Francesco Totti 

Ilary Blasi ha denunciato Alex Nuccetelli il miglior amico dell'ormai ex marito, Francesco Totti. L'avvocato Alessandro Simeone ha ricevuto il mandato dalla sua cliente.

Così si legge in una nota stampa diffuse nella serata di ieri:

Nuccetelli, dopo l'annuncio della separazione tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana, ha rilasciato numerose interviste rivelando alcuni retroscena sul matrimonio della coppia ma anche di Noemi Bocchi e dei presunti tradimenti di Ilary con "qualcuno ai piani alti di Mediaset".

Di recente, il pr romano intervenuto nella trasmissione radiofonica Turchesando, ha dichiarato:

- Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”

“Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo - ha proseguito Alex parlando del suo amico

Nuccitelli ha anche rivelato alcuni dettagli intimi della coppia:

"Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni"