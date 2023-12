Paola Ferrari contro Belen ospite di Domenica In: "Ormai basta una camicia bianca per sembrare una Santa"

Gossip TV

Su Instagram Paola Ferrari critica l'intervista di Belen a Domenica in e dice che la showgirl argentina, distrutta dall'ennesima rottura con Stefano De Martino, tutto è fuorché una santa.

Paola Ferrari, storica giornalista e conduttrice televisiva di programmi sportivi come La Domenica Sportiva e 90° minuto, ha sferrato un attacco immotivato a Belen.

Attraverso i social, ha infatti commentato la lunga intervista della showgirl argentina durante Domenica In, e anche dopo che è scoppiata una polemica e sono piovute critiche all'aggressività delle sue parole, che certo non sono un inno alla solidarietà femminile, non ha cancellato il post.

Il post al vetriolo di Paola Ferrari su Belen

Indispettita dallo sfogo di Belen a Mara Venier, Paola Ferrari ha postato una foto che ha scattato al televisore durante Domenica In e ha scritto:

Belen e le sue confessioni protagoniste per un'ora su @raiuno_hd_official ! Ormai basta una camicia bianca ( ben portata ) per sembrare una Santa.

Belen e Stefano De Martino: cronaca di un tira e molla

Che cosa ha detto Belen a Mara Venier? Ha parlato con onestà del suo ultimo tentativo di far funzionare la relazione con Stefano De Martino, che si è rivelato fallimentare. Belen si era volentieri riappacificata con il padre di suo figlio Santiago, che ha molto amato in questi anni. I due si sono conosciuti nel 2012 ed è stato subito amore, tanto che lui ha lasciato Emma Marrone, con cui aveva una relazione, e nel 2013 sono arrivate le nozze, dopodiché è nato il figlio Santiago. Nel 2015 c'è stata la prima rottura e nel 2019 Stefano e Belen ci hanno riprovato. Lei veniva da una relazione con il pilota di moto Andrea Iannone. Nel 2020 i due sono andati ognuno per la propria strada e Belen è caduta fra le braccia del parrucchiere Antonio Spinalbese. La terza e ultima reprise risale alla primavera del 2022. Un anno dopo è arrivata la definitiva rottura, che ha scatenato un profluvio di commenti. Assediata dai paparazzi, Belen è stata costretta a lasciare la casa in cui abita per trasferirsi temporaneamente in un hotel di lusso di Milano.

Belen a Domenica In e Stefano da Fabio Fazio

Ma torniamo a Domenica In. La donna che gli spettatori a casa e la Venier hanno visto il 3 dicembre era triste, sconsolata e sofferente. Ha raccontato di essere stata lasciata in un periodo per lei molto difficile e che dopo la rottura è caduta in depressione. Ha inoltre parlato di ripetuti tradimenti: ben 12 donne che lei stessa ha chiamato dopo aver saputo da terzi della loro esistenza. A un certo punto Belen ha capito che non poteva più andare avanti così e ha interrotto la relazione. Proprio la sera dell’ospitata della bella argentina, Stefano è stato invitato da Fabio Fazio e ha preferito non commentare quanto accaduto poche ore prima, limitandosi a esprimere la sua preoccupazione per il figlio Santiago, che non merita di vedere i suoi genitori farsi la guerra.

Una lezione per Paola Ferrari

Ma torniamo alle parole di Paola Ferrari. Il suo gesto, come dicevamo, ha indispettito molti suoi follower., ad esempio l'autrice di questo messaggio:

Poi ci lamentiamo della violenza sulle donne, siamo le prime ad insultare ed incrementare odio, dobbiamo essere solidali tra noi, non è la prima volta che lei scrive frasi cattive contro le donne perché? Forse specchiandosi ha visto la sua bellezza svanire il suo tempo ormai finito nella tv. Si comporti da donna intelligente