Ilary Blasi - Francesco Totti, Fabrizio Corona: ''Ecco quanti tradimenti nel loro matrimonio'', poi parla di Noemi Bocchi

Fabrizio Corona ha deciso di tornare a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti, svelando quanti tradimenti ci sono stati e parlando anche di Noemi Bocchi.

Fabrizio Corona è stato ospite del Peppy Night Fest dove è tornato a parlare del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi ha svelato tutto sui tradimenti, o presunti tali, tra i due ex coniugi, per poi lanciare allo sportivo una stoccata sulla nuova relazione con Noemi Bocchi.

Fabrizio Corona ha parlato: la verità su Ilary Blasi e Francesco Totti

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione ufficiale, seguita dalla conferma della relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, insieme sul red carpet di Dubai, si create tantissime polemiche sul loro rapporto. Fabrizio Corona ha tuonato contro i due, accusandoli di essersi traditi per anni e di aver negato anche quando lui ha portato le prove, come nel caso di Flavia Vento, la quale in prima persona ha fatto intendere a Striscia la Notizia che lo scoop fosse fondato. Corona ha annunciato di voler fare chiarezza sulla vicenda, e da quel momento è stato bannato da Instagram, rifugiandosi su Telegram dove ha promesso ai suoi fan di rivelare la verità su Totti e Ilary. Mentre sembra che i due ex coniugi abbiano denunciato l’ex re dei paparazzi, lui è tornato sul piccolo schermo al Peppy Night Fest, dove si è sbilanciato sulla coppia più discussa del momento rivelando:

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio - riporta Biccy - La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.

Dopo aver parlato dei tradimenti tra Totti e Ilary durante il loro matrimonio, Corona ha commentato l’ufficializzazione della storia d’amore tra lo sportivo e Noemi Bocchi, mettendo l’accento sulla somiglianza tra la giovane nuova fiamma e Blasi. Secondo Corona questo sarebbe sintomatico del modus operandi di Totti che, per quanto infedele come confermato da Rocco Siffredi a Belve, ha esigenza di avere una famiglia.

“Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei le ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.