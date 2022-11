Rocco Siffredi: "Lascio il porno" e parla della dipendenza dal sesso che avrebbe anche Francesco Totti

Gossip TV

L'attore a luci rosse, Rocco Siffredi, sarà ospite questa sera 15 novembre nel talk show condotto da Francesca Fagnani, Le Belve. Dalle anticipazioni, la star italiana del porno avrebbe mandato un messaggio all'ex capitano della Roma con cui condivide la stessa dipendenza.

Rocco Siffredi ospite a Le Belve: l'addio al porno e il messaggio a Francesco Totti

Dalle anticipazioni, diffuse da Dagospia, la star italiana del porno avrebbe mandato un messaggio all'ex capitano della Roma, Francesco Totti, con cui condivide la stessa dipendenza.

Il 58enne, originario di Ortona con l'occasione, ha deciso di fare un'importante annuncio: Rocco Siffredi ha deciso infaffi di dire addio al porno.

"Ospite di Belve, Rocco Siffredi annuncia l'addio al porno", si legge sul portale diretto da Roberto D'Agostino.

L'attore si sarebbe sciolto in lacrime raccontato alla sua dipendenza dal sesso che peraltro, nella sua lunga carriera da attore non ha mai nascosto. In un'intervista concessa a La Repubblica, Rocco ha parlato della sua dipendenza e del desiderio di superarla come "una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia".

"Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso. L'attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: "So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso…"