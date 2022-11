Ilary Blasi e Edmondo Israilovici sono una coppia? Arriva la piccata replica della presentatrice

Gossip TV

Ilary Blasi ed Edmondo Israilovici pizzicati insieme al ristorante ma nulla è coma sembra. Ecco la spiegazione ironica della presentatrice e romana.

Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti, ha intrapreso una relazione con Edmondo Israilovici? Il gossip impazza dopo l’avvistamento dei due insieme per le vie della città e la presentatrice replica, come solo lei sa fare, su Instagram.

Ilary Blasi, ecco la verità sul presunto flirt con Edmondo Israilovici

Dopo vent’anni si è conclusa nel peggiore dei modi la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, attualmente in procinto di rendere legale la separazione e discutere i termini degli accordi per il bene dei figli, ma anche per spartisti equamente beni che hanno condivo come coppia per due decenni. Francesco ha voltato pagina molto velocemente, rendendo pubblica la relazione con Noemi Bocchi che sarebbe inizia a Capodanno e si sarebbe tramuta in amore in breve tempo, tanto da spingere l’ex capitano giallorosso a comprare casa con la nuova fidanzata.

Ilary, dopo un’estate in fuga passata con amici e famiglia, è tornata a Roma pronta a godersi la vita da single nonostante il dolore per l’epilogo amaro del suo matrimonio. Diva e Donna ha pizzicato la presentatrice in compagnia di Edmondo Israilovici e, sembrando entrambi complici e vicinissimi, si è ipotizzato che potesse essere l’uomo il nuovo flirt della Blasi. Come solo lei sa fare, con un’ironia incredibile, Ilary ha smentito il gossip mostrandosi a cena con Edmondo su Instagram e dichiarando:

“Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”.

Non contenta di aver negato tutto, sbugiardando i pettegolezzi della nota rivista di gossip, Ilary ha anche taggato Edmondo nelle sue Ig Stories, invitando le donne a corteggiarlo. Insomma, Blasi è ancora single, se poi lo sia felicemente questo è un altro paio di maniche.