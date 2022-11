Francesco Totti e Noemi Bocchi vanno a convivere e scelgono un attico a Roma Nord!

Gossip TV

Francesco Totti e Noemi Bocchi alla ricerca del loro nido d’amore, dopo la spedizione dell’ex capitano giallorosso da Ilary Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sempre più sul serio. In attesa di conoscere i termini degli accordi sulla separazione con Ilary Blasi, l’ex capitano giallorosso e la nuova compagna sono andati con le figlie al seguito, a scegliere quello che potrebbe rivelarsi il loro nuovo nido d’amore.

Francesco Totti e Noemi Bocchi comprano casa!

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto dopo la lunga intervista che l’ex capitano giallorosso ha rilasciato a proposito della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. L’ex calciatore ha dichiarato di aver iniziato a frequentare Noemi in modo ufficiale da gennaio, solamente dopo aver capito di non poter recuperare la grande crisi con Blasi, che ha accusato anche di averlo tradito per prima. La trattativa con Ilary sembra essere più difficile di quello che si prevedeva inizialmente ma Totti, tirato in ballo da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, non si perde d’animo e continua a progettare il futuro con Noemi. Il settimanale Chi, infatti, ha pizzicato la coppia in un lussuoso appartamento di Roma Nord, in particolare si tratta di un attico moderno e accessoriato, che la coppia è andata a visitare con le rispettive figlie minori.

“La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione.”

Questo il gossip che si legge sul settimanale di Alfonso Signorini, dove appaiono anche le foto di Totti e Noemi, affacciati al balcone super moderno dell’attico, con un grande sorriso stampato sul volto. Sarà questa la casa giusta per la coppia più chiacchierata del momento?